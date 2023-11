Tras despedir y humillar en Televisa a Shanik Berman, Pepillo Origel le manda fuerte recado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haberse visto envueltos en tremendo drama, al lleno de coraje humillarla sin piedad y despedir de Televisa a la reconocida y muy polémica presentadora, Shanik Berman, el reconocido periodista y famoso presentador de espectáculos, Pepillo Origel, recientemente reavivo el escándalo al nuevamente mencionarla y hablar de este altercado en el que perdió los estribos, por lo que decidió mandarle un fuerte recadito a través de la cámara de la televisora.

Fue el pasado martes 7 de noviembre que el presentador acusó en Con Permiso de traición por parte de Shanik, pues incluso este se refirió a ella como una "hocicona", esto debido a que señaló que se enteró que gente había estado hablando a sus espaldas con el tema del hombre que él mismo confesó que le había robado el corazón, expresando contra Berman: "Y tú Shanik, aquí no te vuelves a aplastar (a sentar) nunca por andar hablando de mí... Por hocicona", haciendo señas bastante groseras con la mano y una visible mueca de molestia, mientras que Martha Figueroa le señaló que ella ya se lo había advertido.

Tras este hecho, el pasado miércoles 8 de noviembre, a través de las redes sociales se ha comenzado a compartir la reacción de Berman a estos comentarios y su despido. La periodista estaba en el programa Todo Para la Mujer, que es dirigido y conducido por Maxine Woodside, cuando le cuestionaron qué pensaba de lo sucedido con su amigo y colega, a lo que comenzó a llorar diciendo que estaba "muy triste" y que no entendía que era lo que estaba pasando, recalcando que le dolía aún más que Martha dijera que le advirtió sobre ella, cuando sería incapaz de hablar mal de él.

Pepillo Origel. Internet

Y todo parece indicar que el llanto de Berman logró suavizar el coraje que sentía Origel, debido a que en el más reciente episodio que salió al aire en Univisión, el presentador señaló que: "A mi ya se me olvidó lo de Shanik, ya de cuenta que ya, que ya como si nada, me pidió disculpas y todo, estuvo con mi adorada Maxine", afirmando que lo que originó la pelea y su cólera quedó en el pasado, incluso alzando una copa de vino que siempre tiene a lo largo de su programa declaró: "Pero bueno Shanik, hasta voy a brindar contigo, salud".

Pero, quién no quedó feliz con la situación fue la antigua presentadora de Ventaneando, debido a que cuando Pepillo bromeó con que si se enfermaba podría hablarle a Berman para que ocupara su lugar en la mesa, Martha saltó señalando que: "Dijiste que nunca se iba a aplastar y ahora me lo cumples, por lo menos este año, no vayas a salir con tus cosas", a lo que su colega bromeó con que entonces no debía de faltar, a lo que ella respondió: "si yo no falto y aunque falte, ni que fuera la única", haciendo reír a los presentes por su reacción.

Fuente: Tribuna del Yaqui