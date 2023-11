Abogado de Aracely Arámbula explica demanda a Luis Miguel y qué sí será arrestado por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el reconocido abogado de las estrellas, Guillermo Pous, acaba de presentarse ante los medios de comunicación para dar detalles con respecto al caso de su clienta, la reconocida actriz de melodramas y famosa presentadora, Aracely Arámbula, además de también explicar ciertos puntos sobre la demanda de pensión alimenticia en contra del reconocido y polémico cantante, Luis Miguel, agregando que sí será arrestado si es que sigue faltando a las audiencias pactadas por las autoridades.

Como se sabe, desde hace varios meses que el famoso creador de temas como Tengo Todo Excepto a Ti, se encuentra acaparando titulares por su polémica legal con el tema de la manutención de los dos hijos que tuvo con la famosa actriz. Por este motivo es que debe de presentarse en la Fiscalía General por la demanda, señalando que hasta el momento la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya informó al cantante que está citado en calidad de "imputado".

Debido a este citatorio es que se suponía que la mañana de este miércoles 15 de noviembre debía de presentarse ante los juzgados de la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México, para firmar ante el juez de que está al tanto de la situación y comenzar con los procesos correspondientes al tan polémico caso que ha dado tanto de que hablar. Cabe resaltar que de no presentarse, el juez que lleva el caso puede declarar como desacato por parte del padre de Michelle Salas, Miguel Jr. y Daniel, interponiendo un castigo, como ser encarcelado.

Para tener de primera mano información de si el reconocido intérprete de La Incondicional se presentó o no a este citatorio, el famoso presentador de TV y polémico periodista de los espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, estuviera fuera de los edificios para esperarlo, captar el momento e incluso solicitar una entrevista en exclusiva para Sale el Sol y de su versión de esta situación al lado de la madre de sus dos hijos. Cabe mencionar que hasta el momento el cantante nacionalizado mexicano no se ha presentado a la Fiscalía y se cree que no podría presentarse dado a sus compromisos en Monterrey.

Por otro lado, Guillermo Pous, reconocido abogado que representa a celebridades, se enlazó en vivo con el matutino de Imagen TV para explicar que el caso se ha realizado apenas por la vía penal puesto a que Arámbula y 'Luismi' tenían un acuerdo, pero ahora que están en el proceso, la Fiscalía ha presentado al citatorio, en el cual es obligatorio al que él asista personalmente y en caso de no poder debe de dar parte al juez con una explicación que sea considerada válida y reprogramas la fecha, en caso de que la razón no sea validada se le pondrá un castigo que el juez considere justo, como una multa o unas cuantas horas tras las rejas, además de declarar que si falla en tres ocasiones será obligatorio un arresto, pero solo por un corto periodo de tiempo.

Fuente: Tribuna del Yaqui