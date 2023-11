Alfredo Adame se lanza contra Cynthia Klitbo y la destroza: "Malagradecida sin talento"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor de melodramas y reconocido presentador de TV, Alfredo Adame, se encuentra dando mucho de que hablar nuevamente, debido a que en una reciente entrevista acaba de mostrar su intenso carácter, puesto a que no dudo en lanzarse en contra de la famosa y muy polémica actriz de telenovelas, Cynthia Klitbo, tachándola de ser una mujer "malagradecida" y no valorar lo que se hace por ella, además de que también terminó destrozándola al afirmar que no tiene talento alguno.

Como se sabe, desde hace varios años que el expresentador del programa Hoy ha tenido muchos desencuentros con varias celebridades del mundo del espectáculo, debido a su tan conocido mal humor y su tan polémica manera de dar respuesta a lo que sea que se diga con respecto a él, en las que se ha señalado a él mismo como un hombre que simplemente se defiende de todos los ataques que simplemente le lanzan, dando declaraciones desafortunadas sobre varias de estas personalidades, que incluso lo han llevado a ser demandado.

Una de esas personalidades se trata de la reconocida actriz de melodramas como La Dueña y Teresa, la cual con anterioridad ya se ha pronunciado con respecto a que Adame es un hombre "terrible" que aparentemente "no está bien de la cabeza" y que supuestamente hace varios años atrás él habría sido agresivo con ella y su hija, que en ese momento era una pequeña niña, pues presuntamente le habría amenazado a punta de pistola y atemorizándola por muchos años con sus severos ataques, terminando con que era alguien de cuidado y no quería estar cerca de él.

Alfredo Adame. Internet

Y ahora, cuando le cuestionaron al famoso exintegrante del reality show, Soy Famosos ¡Sácame de Aquí!, con respecto a que Cynthia estaba en pleito con la reconocida actriz y también cantante, Laura Zapata, declaró que a él no le gustaba meterse en la vida de los demás y lo tenían sin cuidado, pero que lo único que tenía que decir con respecto a Klitbo era que es una mujer "malagradecida" que ella misma ha permitido que le pasen cosas tan terribles y salir a quejarse de sus desgracias públicamente y lanzarse contra la gente que sí la ha apoyado.

Finalmente, declaró que Cynthia ahora debe de habar sobre las personas que la rodean, como sus colegas en Televisa, debido a que "no tiene ningún talento" y por eso es que busca crear controversias, pues "no hay nada que tenga que ofrecer" para poder figurar de manera pública y solamente necesita que hablen de ella de cualquier manera, así que por eso él no iba a decir nada más sobre la famosa actriz y cualquier cosa que tenga que ver con su vida, ya que "el derecho ajeno es la paz".

Fuente: Tribuna del Yaqui