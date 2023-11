A casi 1 mes, Jennifer Aniston hace sorpresiva declaración sobre la muerte de Matthew Perry

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Pese a que el intérprete de 'Chandler', Matthew Perry perdió la vida en extrañas circunstancias a finales del pasado mes de octubre, la realidad es que no todos los integrantes de la aclamada serie de los 90 en la que trabajó por algunos años habían abierto su corazón para revelar la manera en la que les había afectado la temprana defunción del famoso, tal es el caso de la protagonista de Friends, Jennifer Aniston, quien recién rompió el silencio.

Como muchos sabrán, la relación de la exesposa de Brad Pitt y Perry estuvo llena de matices, puesto éste último estaba enamorado de ella, hecho que reveló en sus memorias en el 2022: Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, donde mencionó que había intentado invitarla a salir cuando ambos habían comenzado a trabajar en la sitcom, pero ésta se negó y le aclaró que únicamente podía ser su amiga, propuesta que no terminó por agradarle a Matthew.

"Ella se negó (lo que hizo que fuera muy difícil trabajar con ella), pero dijo que le encantaría ser mi amiga, y yo agravé el asunto diciendo: '¡No podemos ser amigos!'.

Afortunadamente para todos en el set, Matthew logró superar a Aniston después de que ésta comenzó a salir con Brad Pitt, aunque ésto fue una gran hazaña para el comediante, hecho que también confesó en su autobiografía: "Había calculado exactamente cuánto tiempo debía mirarla sin que fuera incómodo", señaló el famoso. Finalmente, ambos lograron convertirse en grandes amigos, esto según información brindada por la propia Jennifer en su publicación más reciente a través de su cuenta oficial de Instagram.

Matthew Perry habría estado de enamorado de Jennifer Aniston

Según declaraciones de la actriz de Esposa de mentiras la muerte de su compañero y amigo le resultó algo especialmente dolorosa, resaltando que el famoso formó una parte importante de la vida de ella y del resto de los protagonistas que aparecieron en Friends: "Tener que decir adiós a Matty ha sido una ola de emociones que nunca antes había experimentado (...) Lo amamos profundamente, él era parte de nuestro ADN. Siempre fuimos nosotros 6", declaró la estrella de televisión.

Jennifer reveló que Perry nació para ser comediante, puesto disfrutaba de hacer feliz a las personas, factor que atribuyó como parte de su éxito en la industria de la farándula; asimismo, la famosa compartió las capturas de algunos mensajes que compartieron mes previo a la muerte Matthew, en el que ella le mostraba una fotografía que fue captada en el set de grabación de Friends, en la que ambos estaban riendo.

"Para Matty, sabía que le encantaba hacer reír a la gente. Como él mismo dijo, si no escuchaba la 'risas' pensó que iba a morir. Su vida literalmente dependía de ello. Y sí que tuvo éxito haciendo precisamente eso. Nos hizo reír a todos. Y ríe mucho. En las últimas dos semanas, he estado vertiendo nuestros mensajes el uno al otro. Riendo y llorando y luego riendo de nuevo."

Publicación de Jennifer Aniston sobre la muerte de Matthew Perry

Créditos: Internet @jenniferaniston

