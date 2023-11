¿Confirma amorío con Lucero? José Ron rompe el silencio y dice si nació el amor en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso y reconocida galán de melodramas, José Ron, acaba de volver a estar en medio del ojo público, dado a que recientemente en una entrevista decidió romper el silencio y de una vez por todas terminar con las especulaciones que lo rodean, con respecto a que podría tener un amorío con la famosa cantante mexicana y reconocida cantante, Lucero, con la cual se encuentra protagonizando una serie en la que son pareja, ¿acaso nació el amor en Televisa?

Como se sabe, hace un par de meses que se confirmó el regresó de la intérprete Cuéntame a la empresa San Ángel para formar parte de la adaptación de El Gallo de Oro, que protagonizan ambos, y cómo era de esperarse, los rumores sobre un posible romance no se hicieron esperar, así que en una reciente entrevista, la misma Lucero decidió terminar con las especulaciones afirmando que: "No, con José hay una amistad tan bonita, es un compañero actor con el que yo nunca había trabajado. Hicimos una química muy bonita, muy especial, pero en la primera temporada ni se han dado un besito (sus personajes)".

De la misma manera, la reconocida actriz y cantante, no dudó en dejar en claro que el galán de novelas como La Mujer del Vendaval y La Desalmada, afirmó que no tiene nada que decir sobre él más allá de que es un gran amigo, declarando que: "Al final del día yo no podría hablar de nada de José Ron más que de su maravillosa calidad como ser humano, como actor, como profesional, la entrega y todo lo que hemos compartido en esta serie ha sido increíble", ante la insistencia de si había una química amorosa por fuera de la pantalla, la actriz fue contundente al señalar que no hay "nada más allá de una amistad".

Ahora, fue el propio José el que decidió aclarar que no hay un romance con la reconocida creadora de temas como Electricidad y El Privilegio de Amar, sino que simplemente son grandes amigos y ella es una gran profesional cuando se trata de proyectos televisivos, por lo que han logrado crear una maravillosa química que se nota en la pantalla y las personas se sienten identificadas, señalando que eso era lo padre de hacer un proyecto, el que la gente pudiera notar ese sentimiento que quieren y deben impregnarle a sus personajes, dejando que sobre pase la pantalla.

Finalmente, destacó que se encuentra muy feliz con todo el éxito que ha tenido la serie, además de mencionar que Lucero es una mujer maravillosa con la que logró formar una gran amistad.

Fuente: Tribuna del Yaqui