Daniel Bisogno deja 'Ventaneando' y alarma a TV Azteca; lo sedaron y se alistó para morir

Ciudad de México.- Durante los últimos meses el conductor Daniel Bisogno ha encendido las alarmas en TV Azteca debido a sus delicados problemas de salud, que incluso lo han tenido al borde de la muerte y lo han hecho salir de importantes proyectos. Derivado de esta situación médica, la tarde de este miércoles 15 de noviembre el conocido 'Muñeco' nuevamente salió del programa Ventaneando y esto despertó la preocupación de todos sus fans.

Como se sabe, hace apenas cinco meses el exnovio de Mariana Ochoa y Andrea Escalona se enfrentó a distintas enfermedades y padecimientos que, incluso, lo tuvieron grave en terapia intensiva. En ese entonces se le reventaron unas venas en el esófago y tuvo que ser intervenido de urgencia, mientras que en su más reciente hospitalización se le reventó la vesícula y de igual manera entró a quirófano de emergencia, poniendo en riesgo su salud.

Esta tarde de miércoles la periodista Pati Chapoy presentó la tercera parte de la entrevista que le hizo a Daniel para que diera su versión de su reciente recaída, y llamó mucho la atención que el presentador no se encontraba en el foro de Ventaneando. Pero como se sabe, desde hace varios días él advirtió que seguirá acudiendo frecuentemente al médico para vigilar su recuperación, por lo que es muy probable que esta sea la causa de su reciente ausencia.

Durante su reciente plática con la líder de los espectáculos, Bisogno contó qué reflexión había hecho luego de estar cerca de morir: "He reflexionado tanto, lo único que te puedo decir es que pase lo que pase voy a estar al pendiente de mi salud sea como sea, la salud es mi prioridad". El conductor de 50 años precisó que la razón por la que ahora será más cuidadoso que nunca es porque no quiere faltarle a su hija Micaela, de apenas 7 años.

Mi prioridad es mi hija".

Después, Pati cuestionó a Bisogno si ya había alistado todo para el momento de su muerte recordándole que había vivido varias situaciones que lo dejaron en un estado "delicadísimo": El conductor confirmó que sí y explicó que a su hija Micaela no le faltará nada cuando él fallezca: "Ay Pati... tiene un seguro, y lo que he trabajado básicamente, lo poco o mucho, es exclusivamente para ella y para ayudar a mis papás". No obstante, también dijo que no se dará por vencido pese a sus problemas de salud.

Cualquiera que tiene hijos sabe que vas a luchar hasta el último momento para estar para ellos, pero desamparada nunca se va a quedar, mi hija es mi motivo, hagan lo que sea para mantenerme cerca de mi hija".

Finalmente, Daniel respondió a las críticas de las personas que han señalado que está muy demacrado e irreconocible explicándoles que bajó más de 10 kilos porque no podía comer: "Me tenían sedado la mayor parte del tiempo por los dolores y a líquido, puro suero (dieta líquida), perdí músculo, lo que hay que apretar primero es proteína", precisó dejando en shock. Y como era de esperarse, también bromeó con su apariencia: "Dicen que me veo feo y eso no lo voy a permitir".

Daniel Bisogno y su hija Micaela

