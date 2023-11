Destrozada, Lisa Kudrow dice adiós a Matthew Perry con inesperada confesión del actor

Comparta este artículo

Estados Unidos.- A dos semanas de haber perdido a su amado amigo, la famosa y muy querida actriz estadounidense, Lisa Kudrow, acaba de pronunciarse mediante sus redes sociales por la terrible muerte del reconocido actor y cómico productor, Matthew Perry, de tan solo 54 años de edad, mostrándose completamente devastada, al compartir con todos un emotivo mensaje de despedida junto a una inesperada confesión sobre el momento más doloroso y difícil del protagonista de Friends.

Pese a que el reconocido actor que por una década le dio vida a 'Chandler Bing', falleció hace dos semanas, el pasado sábado 28 de octubre aparentemente ahogado en uno de los jacuzzis del edificio en el que vivía, los protagonistas de la serie producida y creada por David Crane y Martha Kauffman, apenas han reaparecido para dedicarle unas palabras de despedidas y por supuesto, compartiendo con todos un momento al lado del también productor a través de sus redes sociales, arrancando tanto lágrimas como risas con estos.

Al igual que el resto del elenco, Kudrow en su cuenta de Instagram compartió una fotografía en el que aparece al lado de Perry, fuera de los sets de grabaciones, junto a la cual recordó el momento que más ama y que más alegría le da al lado de su amado amigo: "Filmamos al piloto, Friends Like Us, nos recogieron e inmediatamente estábamos en NBC Upfronts. Entonces… Sugeriste que jugáramos al póquer y lo hiciste muy divertido mientras inicialmente nos uníamos. Gracias por eso. Gracias por hacerme reír tanto por algo que dijiste, que me dolían los músculos y las lágrimas corrían por mi rostro TODOS LOS DÍAS".

Finalmente, la actriz que por 10 años dio vida a 'Phoebe Buffay', impactó al confesar los sacrificios que hizo Matthew, al presentarse a diario en los sets cuando estaba en su peor momento y apoyarse de todos para sacar adelante casa escena: "Gracias por tu corazón abierto en una relación de seis vías que requería compromiso. Y mucho 'hablar'. Gracias por presentarte al trabajo cuando no estabas bien y luego ser completamente brillante. Gracias por los mejores 10 años que una persona puede tener. Gracias por confiar en mí. Gracias por todo lo que aprendí sobre la GRACIA y el AMOR al conocerte. Gracias por el tiempo que tuve contigo, Matthew".

Cabe mencionar que Kudrow fue la última en pronunciarse sobre esta tan lamentable perdida en el grupo de seis, que por décadas ha permanecido lo más cercano pese a la distancia y horarios laborales, pues el pasado martes 14 de noviembre, Courtney Cox, le dijo adiós con un video del inicio de su romance, y Matt LeBlanc con una serie de imágenes de sus personajes, señalando que al fin era "libre", mientras que David Schwimmer y Jennifer Aniston lo hicieron la mañana de este miércoles 15 de noviembre, él con una de las mejores escenas que recuerda y ella con el último mensaje que se enviaron por privado.

