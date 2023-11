Destrozan a Enrique Guzmán por supuesto abuso a una menor: "Es un puerco, senil y ridículo"

Ciudad de México.- Un nuevo escándalo cayó en el seno de la familia Guzmán-Pinal, luego de que el cantante Enrique Guzmán respondiera al cuestionamiento de una reportera, quien pidió su opinión sobre las acusaciones de abuso sexual que habían caído en su contra en los últimos tiempos, este hecho ocurrió el durante la jornada del pasado martes, 14 de noviembre, en la rueda de prensa de La Caravana del Rock & Roll, espectáculo en el que participarán varias estrellas añejas del mencionado género.

Como algunos recordarán, la pregunta dejó en shock a los presentes, excepto al exesposo de Silvia Pinal, quien tomó el micrófono y, de manera directa, le respondió a la periodista si ella había visto la fotografía por la que se le acusaba, rematando con un: "A mi edad, tener relaciones con una niña chiquita, me encanta", lo que dejó helados a todos los presentes y concluyó definitivamente con la conferencia; mientras Guzmán abandonaba el escenario y Angélica María le daba consuelo.

Es bajo este contexto que, durante la mañana de este miércoles, 15 de noviembre, varios usuarios de X (red social anteriormente conocida como Twitter) cancelaron masivamente a Enrique Guzmán, con comentarios como: "Qué horror de persona": "El viejo salió rabo verde"; "Frida Sofía tenía razón"; "Qué basofia de persona"; "Pen... puerco y senil"; "Alguien que le dé un soberbio put... a Enrique Guzmán, por favor"; entre muchos otros.

Declaraciones de internautas tras escandalosa respuesta de Enrique Guzmán en rueda de prensa

Y es que ésta no es la primera vez que Enrique Guzmán es señalado por agredir a mujeres, ya que, anteriormente salieron a la luz videos del año 1988, cuando fue como invitado al programa de Verónica Castro, Mala noche... ¡No!. En aquella ocasión, el cantante extendió su mano para, supuestamente, sujetar el brazo de la actriz de La Casa de las Flores, pero terminó tocando el pecho de la famosa. Tiempo después, el intérprete volvió a ir como invitado y pidió que transmitieran de nueva cuenta el clip del momento para desmentir el tocamiento; al quedar exhibido el famoso únicamente respondió:

Las acusaciones de abuso en contra de Enrique Guzmán no se detuvieron con la Vero Castro, ya que, en el año 2021, la nieta del cantante e hija de Alejandra Guzmán: Frida Sofía, señaló a su abuelo de haber abusado de ella. Esto ocurrió durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, en la que la joven acusó al cantante de ser un "hombre muy asqueroso" y "abusivo". La influencer detalló ante el periodista de Imagen TV que el intérprete le habría hecho tocamientos lascivos cuando apenas tenía 5 años y aunque en aquel momento generó un intenso debate en redes sociales, actualmente los internautas han comenzado a darle la razón.

"¿Sabes qué es lo más asqueroso de todo? Que cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiera y a esa edad no tienes ni idea, no tienes conciencia, entonces se vuelve algo normal ¡Y qué asco! Pero como que alguna vez ya se empieza a sentir rico porque te está tocando tus partes intimas, por eso yo me lo callé porque dije: '¿Entonces yo estoy enferma o qué?'", declaró Frida Sofía.