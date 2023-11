Famosa conductora de Imagen Televisión revela que tiene un tumor en la cabeza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida conductora del programa Sale el Sol, Paulina Mercado reveló que tiene un tumor en la cabeza y dio a conocer a sus seguidores su estado de salud actual, pues deberá ser sometida a cirugía para que le retiren un bulto, algo que admite le da pavor por lo riesgoso que es el procedimiento, pero a pesar de todo ha decidido mantenerse positiva y tomar las cosas de la mejor manera posible.

Fue hace unos días cuando la estrella de Imagen Televisión compartió desde su cuenta oficial de Instagram un video que grabó con su pareja Juan Soler, donde destacó la importancia de estar en la salud y en la enfermedad, así que destapó el tumor que tiene, lo cual había tratado de mantener en privado, pero decidió soltarlo y compartir el gran apoyo que ha recibido en estos momentos de parte del actor.

¿Es grave el padecimiento de Paulina Mercado?

Paulina indicó a sus seguidores que el tumor lo tiene atrás de la cabeza desde hace algunos meses, por lo que pronto se someterá a una operación, la cual admite le da miedo por lo delicado de la zona, pues le abrirán cerca del cráneo para sacar el absceso y comenzar con el tratamiento correspondiente, así que el respaldo que ha recibido ha sido importante, pues no fue fácil enterarse de la noticia.

Poca gente lo sabe, tengo un tumorcito en la cabeza. Me van a operar prontísimamente, pero es una operación que, amor, sí me da miedo porque, te parten el cráneo, te quitan una tapita, te quitan el tumor, y demás", explicó la famosa de 51 años.

Paulina Mercado se sincera acerca de su estado de salud | Instagram @paulinamercado007

Aunque no dio a conocer el diagnóstico exacto, Paulina Mercado no paro de agradecer al argentino: "Tú me has acompañado de la manita en este proceso, yo que juego siempre a ser la mujer maravilla de que no pasa nada y hay que tener buena actitud... tú me has ayudado a soltarlo... Me has acompañado a mis estudios, a mis resonancias magnéticas...", compartió.

Finalmente, la conductora reconoció que cuando se trata de este tipo de temas no cualquiera se queda a apoyar, por eso es que valora su acompañamiento e incluso compartió una anécdota, pues en cuanto se enteró del procedimiento que le realizarán le cuestionó a Soler si la iba a seguir queriendo pelona, lo cual le respondió el actor de manera positiva, por lo que demuestra que se encuentran muy consolidados como pareja.

