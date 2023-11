José Emilio Fernández Levy hunde a Ana Bárbara y 'El Pirru' con fuerte confesión en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El tan polémico joven y futuro actor, José Emilio Fernández Levy, recientemente acaba de dejar en claro que la ira que siente hacía su propio padre, el arquitecto José María Fernández, mejor conocido como 'El Pirru', y la mujer que siempre fue como su madre, la famosa y querida cantante del regional mexicano, Ana Bárbara, no está ni cerca de llegar a su final, debido a que en una reciente entrevista en exclusiva para el programa Hoy acaba de darles un revés y los hundió sin piedad alguna al hacer una fuerte confesión en su contra.

Como se sabe, el hijo menor de Mariana Levy, desde hace varios meses que se encuentra en la polémica, pues afirmó que la pareja de Ana la usa por su dinero y que maltrata a sus hermanos, afirmando que: "Me di cuenta de cómo Ángel trataba a mis hermanos, no me parecía nada. No solo a Chema, también a Emiliano, a Jerónimo sí lo trataba medio mal, pero no tanto porque es el más chiquito, al que más cuidó… Los trataba horrible", además de arremeter en contra de su padre, declarando que se estaba quedando con parte de la herencia que le dejó su madre al morir.

Y ahora, después de sus polémicas declaraciones, el joven fue captado a las afueras de Televisa, dando una entrevista en exclusiva para confesar que va a prepararse para ser actor igual que su madre y abuela, Talina Fernández, declarando que: "Vengo de reunirme con el maestro Eugenio Cou, mi intención es entrar al CEA, a estudiar actuación. Sí (quiere seguir los pasos de su madre), así es, seguir con la herencia familiar de mi mamá, de mi abuela, de todos y así honrarlas. Claro sería un sueño para estar en las cámaras y empezar con esto.

Tras esto, se le cuestionó con respecto a su relación con su padre y la intérprete de Bandido, que lo crio como si fuera su propio hijo, este los destrozó al señalar que no quiere saber nada de ellos, expresando que: "No, no he hablado con nadie, ni con Ana (Bárbara), ni con mi papá, no tengo contacto con nadie. Por el momento yo prefiero crecer solo, abrir mis alas y bueno, encontrar mi camino. No, la verdad es que yo no tengo la intención, yo ya soy huérfano de padre y madre, yo ya, no me interesa tener una relación con mi papá".

Finalmente, con respecto a que sus tíos, Coco y Pato Levy hayan tenido que vender varios de los objetos y posesiones de su abuela, dado a la situación complicada que viven a nivel económico, el joven declaró que: "Pues bueno, entiendo la situación de mis tíos que están pasando por un mal momento, y pues bueno, no no sé que más decir, a mi me hubiera gustado que hicieran un museo de mi abuela o quedarnos con sus cosas, pero bueno, entiendo su situación", dejando en claro que tampoco va a meterse en esos temas.

