'La Maestra Canuta' reaparece y destroza a TV Azteca; acusa a Ricardo Salinas de inhumano

Ciudad de México.- La tan conocida y muy cómica 'Maestra Canuta', recientemente acaba de reaparecer ante las cámaras, después de haber estado por varios años lejos de Televisa y el mundo del espectáculo, con un poderoso mensaje en el que no ha dudo en señalar lo molesta que se encuentra, destrozando a TV Azteca sin piedad y tachando de inhumando a su dueño, el empresario, Ricardo Salinas Pliego, declarando que era un "ladrón".

Como se sabe, Martha Ofelia Galindo, mejor conocida como 'La Maestra Canuta', desde el año de 1943 comenzó su carrera ante las pantallas de la mano de la empresa San Ángel, formando parte de sus mayores éxitos cómicos y melodramáticos, como Cero en Conductora y La Escuelita VIP, además de Cómo Dice El Dicho, Mujer, Casos de la Vida Real, y muchos otros más que la han consolidado como una de las mejores actrices, además de que se ha relacionado con los histriones y productores más conocidos y poderosos del medio.

Pero, hace un par de años que sus participaciones ante las pantallas ha disminuido, lo cual en este 2023 quiere cambiar, dado a que a través de un video en TikTok apareció para pedir trabajo y apoyo para crear una sociedad en la que se brinden más trabajos a sus colegas del mundo del espectáculo de la tercera edad, así como ella. Pero, este movimiento no es lo único que la hizo reaparecer, sino que también lo ha hecho el coraje hacía la empresa del Ajusco, pues sin pelos en la lengua se lanzó en contra de su dueño y de varios de sus empleados, declarando que se han visto ineficientes con el tema del Huracán 'Otis'.

Martha Ofelia Galindo, Maestra Canuta. Internet

Con respecto a Salinas, afirmó que era un hombre que estaba haciendo una campaña en contra del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para no pagar lo que debe: "La campaña es porque el señor (Salinas) no quiere pagar (impuestos), esa es la verdad, entonces todo está bajo su control (en la televisora), los empleados aunque estuvieran de acuerdo con AMLO (tienen que atacarlo)... yo entiendo la situación, pero eso se llama robar", destacando que ella jamás podría trabajar con un hombre así, que no tenía respeto por nada.

Para finalizar su mensaje, señaló que ella tiene mucho aprecio a la reconocida presentadora y periodista de los espectáculos, Pati Chapoy, no piensa poner un pie en la empresa y por ende no visitará Ventaneando como se le ha pedido, haciendo incapie la presunta falta de libertad de expresión de los empleados de la cadena, quienes según ella, aunque puedan estar de acuerdo con AMLO, se ven obligados a atacarlo, declarando que era algo "inhumano", por lo que destacó que la empresa San Ángel era mejor en ese aspecto, considerándola "mucho más humana".

Ricardo Salinas Pliego. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui