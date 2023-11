Macky González y Jawy Méndez cada vez están más unidos y hasta los rojos los ven como pareja

Ciudad de México.- Exatlón México se ha convertido en una importante plataforma para despuntar la carrera deportiva de los atletas que pasan por sus filas, quienes logran mostrar sus talentos y forjar grandes amistades por la convivencia que tienen, aunque algunos han terminado incluso con pareja y al parecer la séptima temporada no será la excepción, pues aseguran que se respira atracción en el equipo azul.

Aunque cuando se conocieron las leyendas con los nuevos participantes, Macky González no se guardó nada y fue contundente con Jawy Méndez al señalarle que su actitud prepotente no había sido de su agrado, ahora cobra sentido el dicho que dice que del odio al amor sólo hay un paso, pues han podido conocerse mejor y cada vez se muestran más unidos.

Después de la fiesta de bienvenida, la complicidad entre ambos componentes del equipo de Contendientes ha sido evidente, tanto que incluso los Famosos ya se dieron cuenta de la gran química que tienen, por lo que incluso ya le han hecho anotaciones al influencer de que se ven bien juntos, lo cual tiene a emocionados a los fanáticos que indican que podrían tener algo más allá de una amistad.

Una persona del equipo rojo me dijo te ves bien con Macky, hacen bonita pareja, pero le dije que calma. Sí somos conocidos y es una niña con la que me he llevado súper bien y me da curiosidad seguirla conociendo, sé que ella también", platicó Méndez.