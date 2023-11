Magaly Chávez da fuerte 'golpe' a Alfredo Adame tras demanda: "Quiero que sea castigado"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy reconocida actriz de melodramas, Magaly Chávez, recientemente brindó una entrevista en exclusiva con TV Azteca, para revelar como va su proceso en contra del tan polémico histrión de Televisa y famoso presentador de TV, Alfredo Adame, señalando que por el momento todo se inclina a su favor, dándole un duro golpe legal a quién fue su expareja, con la demanda por daño moral que interpuso en su contra al difamarla, declarando que ella quiere justicia y quiere que "sea castigado" por las autoridades.

Como se sabe, después de que Chávez y Adame terminaron su relación sentimental tras finalizar el reality show, Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!, el polémico histrión comenzó a afirmar que la actriz era transexual y que por eso nunca llegaron a tener intimidad, asegurando que había muchas pruebas que podrían confirmar que nació siendo hombre y después realizó su transición a mujer, causando que Magaly tomara cartas en el asunto e interpusiera una demanda penal por todos los de la ley, por daño moral y difamaciones.

Ahora, este miércoles 15 de noviembre, mediante una entrevista con Venga la Alegría, la reconocida actriz informó que Adame no se presentó en la primera audiencia, pero que consiguió que el juez diera otro citatorio y que accediera a darle una orden de restricción, para que no se le acerque y que tampoco hable sobre ella de ninguna manera, tras lo que declaró que estaba feliz y eso era solo el inicio, pues: "Queremos llegar a todo lo necesario para que esta persona pague. Me interesa que sea castigado por lo que ha dicho, por lo que me ha difamado, por lo que ha hecho en mi contra, entonces, si yo no lo veo en la cárcel, por lo menos lo quiero ver en un psiquiatra. Yo no espero de él nada".

Magaly demandó a Alfredo. Internet

De la misma manera, señaló que ella no concibe como es que el antiguo presentador del programa Hoy puede salir a agredir a alguien así, por lo que ella considera que: "No puede haber una persona así, afuera, cómo si nada y que no pague por sus consecuencias. Vamos por más, para que yo esté tranquila, para la gente que está a mi alrededor esté tranquila, porque no nada más soy yo, también le llega directamente a personas que me importan", agregando que ella solo pide justicia, destacando que han sido meses muy dolorosos y podría ir al psicólogo, pues los ataques han sido severos y no puede sola.

Finalmente, señaló que ella confía en que hace lo correcto, expresando: "Él dijo que era transexual, y que bueno, mira, nosotros estamos tranquilos que eso no es verdad y que tenemos las pruebas necesarias", agregando que hasta el acta de nacimiento llevaron para consolidar su caso, destacando que: "Estoy segura que la ley me va a beneficiar, porque no puede ser que una persona quede impune ante todas esas cosas que está diciendo contra mi".

Fuente: Tribuna del Yaqui