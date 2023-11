Mayela Laguna confirma que Enrique Guzmán hizo tocamientos inapropiados a su hija

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Enrique Guzmán se encuentra en el ojo del huracán, pues después de que Emilio Morales destapó que tiene un video en el que se le aprecia abusando de una menor, lo cual comprobaría las acusaciones que le hizo hace unos meses su nieta Frida Sofía, la prensa no ha parado de intentar conseguir alguna explicación de su parte, pero lo único que ha hecho es dar desafortunadas declaraciones.

Fue en una reciente conferencia de prensa de La Caravana del Rock and Roll, donde le preguntaron por el presunto material comprometedor, el cual dice no conocer, pero su respuesta fue lo que indignó a la opinión pública: "Me gustaría mucho porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita me encanta".

Por esta razón, el programa Sale el Sol buscó a Mayela Laguna, pues se comentó que la presunta víctima habría sido su hija mayor, pero aunque trató de esquivar los cuestionamientos al final terminó por aceptar que el cantante tuvo acciones inapropiadas con su primogénita hace un par de años, hechos que no quiso hacer públicos a petición de la menor.

Yo no puedo hablar mucho de esto. Si yo en el momento no hice nada, es por mi hija, ella no quiso hacerse viral, ella me pidió llorando que no quería hacerse viral, porque quería tener una vida normal", contó.

Sin embargo, la ex de Luis Enrique Guzmán indicó que tiene conocimiento de que nadie tenía algún video, a pesar de que había muchas personas presentes en ese momento, por lo que al intérprete de Tu Cabeza en Mi Hombro se le habría hecho fácil actuar de manera irrespetuosa como si fuera algo normal incomodar a la niña.

Ya pasaron dos años de eso, y fue en una fiesta, en donde sí hubo un algo, que fue visto por todos los de la fiesta, no nada más por mí. Pero nadie tiene ese video", destacó Mayela.

Laguna indicó que no fue como tal un abuso sexual, pero si algo delicado que le trajo consecuencias a ella, pues desde ese lamentable episodio no ha podido volver a ver a su hija, quien le pidió que no se denunciara para no meterse en un escándalo, así que dejó en claro que nadie le pago nada por guardar silencio.

Finalmente, la ex nuera de Enrique Guzmán dijo sentirse amenazada por el cantante luego de la demanda que interpuso en contra de su hijo, así que piensa tomar cartas en el asunto para respaldarse y quiere que no vuelvan a mencionar su nombre ni el de su pequeño, pues le parece injusta la forma en que se han expresado del menor,

