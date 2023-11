"No hay cariño": Raquel Bigorra le hace el feo a Daniel Bisogno y se niega a reconciliación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En el año 2019 se registró uno de los mayores escándalos de la industria del entretenimiento en México luego de que Daniel Bisogno arremetiera en televisión nacional en contra de su propia comadre Raquel Bigorra, a quien acusó de traicionera por presuntamente vender información personal de él a una revista. Tras años de este conflicto, ahora la actriz y conductora confesó que no le interesa ni un poco volver a ser amiga del llamado 'Muñe'.

Como se recordará, el presentador de Ventaneando, Pati Chapoy y el resto de conductores del programa estallaron en contra de la guapísima mujer rubia porque presuntamente ella filtró la noticia de que Daniel estaba en trámites de divorcio de Cristina Riva Palacios, madre de su única hija, y además dispersó el rumor sobre ser gay. Desde entonces se dijo que Raquel fue vetada de TV Azteca pese a que tenía un contrato activo.

Aunque ya pasaron varios años desde este suceso, recientemente 'La Bigorra' confirmó que sigue firme en su decisión de no volver a saber de su compadre pese a que este estuvo al borde de la muerte. En un reciente encuentro con la prensa, la exconcursante de La Casa de los Famosos México dijo: "No cambia que no hay un cariño vivo, pero un buen recuerdo de lo bueno que viví, entonces nunca le desearía que le fuera mal y me da gusto que esté bien".

Raquel explicó que sí estaba enterada de que hace apenas un par de semanas supuestamente 'El Muñe' estuvo a punto de morir de nueva cuenta y confesó que aunque ya no lo quiere de amigo, no le desea el mal: "Vi por las redes que estuvo muy, muy mal y luego cuando supe que estaba mejor, también me alegré por que mira, yo creo que, el cariño no es el mismo definitivamente cuando pasa un tema de estos, hay una ruptura tan grande, cambia el cariño".

Crédito: Internet

Y ante la pregunta contundente de si espera que pronto pueda volver a reencontrarse con Daniel, la estrella de Televisa mencionó un rotundo no: "Yo creo que también aprendí y me ha pasado también con familiares. Aprendes a tener una relación sana y a veces una relación sana es a distancia, es desearle el bien y hasta ahí". La exconductora de Venga la Alegría manifestó que luego de la acusación que hizo su compadre en su contra, ella sufrió mucho y no quisiera volver a pasar por ello.

Tampoco soy masoquista, hubo un dolo, una ruptura y hubo un duelo, a la gente le lloras una vez, pero claro que salga adelante y que le vaya bien".

Mira a partir del minuto 3:00

Fuente: Tribuna y YouTube Berenice Ortiz