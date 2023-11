'Tobillos libres': Descubre de qué se trata esta tendencia de moda en 2023 y si es saludable

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un jersey cómodo, un abrigo grueso, una bufanda y un gorro: en los fríos meses de invierno preferimos estar abrigados. Pero incluso en temperaturas bajo cero, los tobillos 'desnudos' de muchas fashionistas brillan bajo sus zapatos. Los tobillos libres como tendencia de moda lucen elegantes, lo admitimos. Pero, ¿es buena idea esta tendencia en invierno?

Los tobillos libres como tendencia de moda vuelven a tener un gran auge y provocan acalorados debates en el mundo de la moda. Vaqueros remangados y piel desnuda con finos zapatos de tacón o tenis. A primera vista suena un poco extraño, pero en realidad es uno de los looks más candentes para la estación fría. Para que estés siempre al día, te contamos qué hay detrás de la tendencia..

Ya sean pantalones de anchos o los clásicos skinny jeans, al remangar los pantalones estos se acortan intencionalmente, incluso en temperaturas bajo cero, para dejar los tobillos libres. El look se ve muy bien y también es una excelente manera de exhibir nuestros zapatos de la mejor manera posible. Porque los tenis y los calcetines gruesos de lana probablemente no sean una combinación elegante, pero aún así nos preguntamos: ¿son los tobillos libres una buena idea como tendencia de moda en la estación fría?

¿Qué opinas de llevar los tobillos al aire en invierno?

Aunque la tendencia de moda de los tobillos libres te da al look un toque casual y cool, para mí realmente grita a resfriado y preferiría prescindir de él. Cuando se trata de enseñar los tobillos, las opiniones difieren. Mientras que algunos afirman que estar descalzos en invierno debilita el sistema inmunológico, otros creen firmemente que andar así es beneficioso para la salud e incluso fortalece nuestro sistema inmunológico. No existe una respuesta única a la pregunta de si los tobillos libres son sanos o no en invierno: cada uno tiene que decidir por sí mismo.

¿Crees que los tobillos libres son una tendencia de moda realmente genial, pero al mismo tiempo no te apetece resfriarte? Entonces sigue nuestros consejos:

Plantillas

Absolutamente cualquier zapatilla se puede adornar fácilmente con una plantilla o unos calentadores pequeños. Cuando las temperaturas son bajo cero, recomendamos utilizar plantillas de aluminio para aislar del frío.

Aplica crema tibia en tus pies

Tan pronto como hace mucho frío afuera, la loción corporal es una excelente opción para calentar el cuerpo. Las cremas hidratantes también protegen la piel de la sequedad. Para probar los tobillos libres como tendencia de moda, busca productos con aceites estimulantes, como el aceite de jengibre, ya que además vitalizan y calientan la piel. Dado que el agua ejerce una presión adicional sobre nuestra piel a bajas temperaturas, asegúrate de que la crema tenga un bajo contenido de agua.

Peeling de pies en invierno

Lo que se aplica a nuestro rostro lógicamente también se aplica a nuestros pies. Los peelings regulares estimulan la circulación sanguínea y tienen un efecto positivo en nuestro sistema inmunológico. Y eso sería una gran ventaja cuando se trata de enseñar los tobillos.

Fuente: Tribuna