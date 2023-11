Tras 30 años en novelas y un divorcio, protagonista revela que dueño de Televisa lo corrió

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de las novelas, quien ha sido villano y protagonista de entrañables historias, confesó en una entrevista que el dueño de Televisa lo corrió de la empresa solo porque era de Cuba y compartió que hizo para evitar su despido. Se trata del querido César Évora, quien comenzó su carrera en San Ángel hace 30 años participando en novelas como Agujetas de color de rosa, Cañaveral de pasiones, El privilegio de amar, La madrastra, Al diablo con los guapos, entre otras.

Recientemente el intérprete de 64 años recordó en una entrevista con el programa ¡Siéntese quién pueda! que no todo fue sencillo en el inicio de su carrera, ya que Televisa no quería contratarlo por su nacionalidad. César comentó que aunque ya tenía planes para estar en Corazón Salvaje, recibió una llamada de uno de los productores de la televisora, quien le informó que no podrían contratarlo en nuestro país por órdenes de los directivos.

Había habido un programa de Verónica Castro, La Movida, fue un programa que se hizo en Tropicana, en La Habana, entonces ese programa movió una serie de sentimientos de los cubanos de Miami, contra Verónica Castro, habían dicho que se había entrevistado con Fidel Castro, en fin", inició su relato el actor.

Según Évora, Emilio Azcárraga Milmo, también conocido como 'El Tigre', puso el grito en el cielo cuando se enteró que él estaría en una novela mexicana: "El señor Azcárraga cuando le dicen que yo venía a trabajar en la novela, un cubano, dice 'no, no, no, va a haber problemas aquí si llega aquí, no, no quiero ningún cubano'", explicó Évora sobre los motivos por los que no le querían dar una oportunidad en México.

Debido a que los argumentos no le parecieron correctos, el artista decidió hacer un viaje hasta México para poder hablar con alguien que pudiera revertir esa decisión. Por lo que compró un boleto de ida y se trasladó al país azteca con apenas 40 dólares en la cartera: "Al día siguiente estaba en la oficina de Pepe Rendón y me dice '¿qué haces aquí?', le digo 'yo vengo a discutir con quién sea, porque no estoy de acuerdo con lo que me dijiste'. Y me lleva delante del 'Tigre'".

'El Tigre' Azcárraga corrió a César Évora por ser cubano

César, quien se casó con su primera esposa en Cuba y luego se divorció, recordó que aunque el fallecido Emilio era una persona imponente, él no tuvo miedo en expresarle su punto de vista: "Y el señor con toda esa autoridad que tenía, era imponente, y me dice '¿usted qué tiene qué decirme?', le digo 'Mire yo no estoy de acuerdo con usted por esto y esto', yo no me acuerdo todo lo que le dije. Lo único que yo veía era a mis hijos con hambre, y la tercera que ya venía en camino", agregó.

Después de escucharlo, don Azcárraga cambió de opinión y terminó dándole exclusividad: "Se queda mirándome, yo termino de dar el speech (discurso), mira a todo el equipo que lo rodeaba y dice 'le doy un contrato por tantos años, de tanto dinero, así y así… ¿le parece bien?'". Pero eso no fue todo, pues además de la oferta laboral, Évora recordó todas las facilidades que le brindó 'El Tigre' para incorporarse a las filas de la empresa de San Ángel.

Yo no tenía de dónde comparar nada porque yo no sabía, le digo 'mire el hotel donde estoy', (responde) 'ocúpense del hotel... ¿quieres que te adelanten una exclusividad?', dije 'bueno', (replicó) '¿cuándo se la tienen?', (contestaron) 'mañana a medio día', me dijo 'perfecto, Évora, bienvenido a México'", finalizó.

Clic aquí para ver la entrevista

Leyenda

Fuente: Tribuna