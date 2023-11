Tras exitoso concierto en el Foro Sol, Paul McCartney lanza inesperado mensaje a los mexicanos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La jornada del pasado martes, 14 de noviembre, Paul McCartney consiguió estremecer a los miles de mexicanos que se dieron cita en el Foro Sol, en la CDMX para disfrutar de sus más grandes éxitos como solitas y como exintegrante del icónico cuarteto de Liverpool: The Beatles. Sin embargo, parece ser que no solo los asistentes quedaron flechados por el talento del intérprete de Here Comes The Sun y Don't Let Me Down, ya que, el propio artista compartió un inesperado mensaje a través de sus redes sociales, más tarde.

Como ya suele ser costumbre entre los famosos, Paul publicó una serie de fotografías por medio de su cuenta oficial de Instagram, en la que compartió algunos de los mejores momentos de la noche. En la primera se le ve ondear la bandera mexicana frente al público; mientras que en la segunda se encuentra sentado frente a un piano mientras cantaba uno de sus temas; asimismo, el cantante anexó un corto, pero significativo pie de página.

"¡Los mexicanos son los mejores!, ¡qué noche!", escribió en español el cantante británico.

Paul McCartney da su opinión sobre sus fans mexicanos

Créditos: Instagram @paulmcartney

Cabe señalar que dicha opinión generó polémica entre los fanáticos latinoamericanos de Paul, quienes no tardaron en dar réplica a los comentarios del cantante, en los que dejaba en claro que la calidez mexicana se quedaría corta con la bienvenida que ellos organizarían en caso de que visitara sus respectivos países: "Paul, en Argentina te hacemos una fiesta, olvídate, volé dale", "¿Los mexicanos? Ufff imagínate cuando vuelvas a Chile", mencionó otro usuario.

En tanto, los fanáticos mexicanos que acudieron al concierto de McCartney no tardaron en hacerse presentes en la caja de comentarios, quienes se dedicaron a agradecer al famoso por visitar el país, sobretodo porque había gente que consideraba que el colega de John Lennon no vendría a México en mucho tiempo: "No creí que viviría para verte en vivo, este concierto ha sido tan mágico que lo llevaré por siempre en mi memoria"; "Te quiero mucho, Paul"; "Me diste una de las mejores noches de mi vida, te amaré por siempre"; "Gracias por la noche de mi vida"; fueron algunos de los comentarios del público.

Lenny Kravitz va al concierto de Paul McCartney

Todo parece indicar que las sorpresas en el concierto de anoche no ocurrieron solamente en el escenario, ya que, entre el público estaba ocurriendo otro drama, resulta ser que varios de los presentes se encontraron con Lenny Kravitz, músico que no pudo resistirse en visitar el show de Paul en la CDMX. Según algunos informes, el famoso disfrutó del espectáculo y hasta se sacó algunas fotografías con sus fanáticos entre la audiencia.

Fuentes: Tribuna