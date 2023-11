Will Smith niega acusaciones de homosexualidad por supuesto encuentro sexual con otro actor

Comparta este artículo

Estados Unidos. - En medio de una entrevista impactante con la personalidad de Internet Tasha K, el hermano Bilaal, quien se describe como el exasistente personal de Will Smith, ha lanzado acusaciones sensacionales sobre un presunto encuentro sexual entre el actor de Men In Black y el también actor Duane Martin.

Bilaal alega haber presenciado un acto íntimo entre Smith y Martin en el camerino de este último, describiendo la escena de manera gráfica. Sin embargo, Smith, de 55 años, ha negado enérgicamente las acusaciones, calificándolas como "inequívocamente falsas" a través de un portavoz.

La entrevista se ha vuelto viral después de que Bilaal afirmara haber visto a Duane Martin, de 58 años, y a Smith participando en un acto sexual explícito. Además, Bilaal hizo afirmaciones poco halagadoras sobre la anatomía de Smith, comparando su tamaño con el de un "dedo meñique". En respuesta a estas acusaciones, un portavoz de Smith emitió un comunicado al medio TMZ insistiendo en que la historia era "completamente inventada", y se informa que Smith está considerando emprender acciones legales.

Smith y Martin

Duane Martin, conocido por su participación en la serie L.A.'s Finest y en el programa All of Us, estuvo casado con la actriz Tisha Campbell de 1996 a 2020. La relación laboral entre Martin y Smith ha abarcado varios proyectos, incluidos episodios de The Fresh Prince of Bel-Air en la década de 1990 y el reinicio de 2022, Bel-Air.

La esposa separada de Smith, Jada Pinkett Smith, también ha sido mencionada en la entrevista. Bilaal afirmó que Jada era la mujer que todos querían y que Will necesitaba esa validación para tener ese tipo de mujer. Estas afirmaciones se suman a la especulación pública sobre la relación de Will y Jada, que recientemente admitieron su separación después de siete años.

El supuesto exasistente y la personalidad de Internet, Tasha K

La entrevista también tocó temas como los rumores sobre la sexualidad de Will y Jada Smith, incluidas afirmaciones anteriores de personas como la fallecida actriz transgénero Alexis Arquette.

Will Smith, quien previamente se disculpó por un incidente en los Oscar 2022 donde abofeteó al comediante Chris Rock, está ahora en el centro de una nueva controversia que amenaza con socavar su reputación. La situación está en desarrollo, y hasta el momento, los representantes de Smith y Martin no han comentado sobre las afirmaciones de Bilaal.

Fuente: Tribuna