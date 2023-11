Alfredo Adame busca novia y estos son los requisitos que debe tener su mujer ideal

Ciudad de México.- El polémico actor de 64 años, Alfredo Adame se encuentra disfrutando con plenitud esta etapa de su vida y ha decidido hacer todo lo que se le antoja sin miedo al qué dirán, así que desde hace algunos meses le dijo adiós a la televisión para adentrarse a la vida nocturna como Dj en antros, donde ha tenido gran aceptación de parte de los jóvenes que incluso ya se considera uno de ellos.

Adame decidió hacerse un cambio para lucir más jovial, así que se sometió a algunos procedimientos estéticos que lo han ayudado a que su rostro luzca más firme y sin tantas líneas de expresión, así que ahora que luce mejor y que tiene toda la actitud de un chavo de 25 años, el exconductor compartió con la prensa que se encuentra abierto a encontrar el amor.

Es importante destacar que todas las relaciones amorosas del famoso han terminado mal, tanto que algunas de sus exparejas lo han demandado, así que ahora tiene muy claro lo que necesita de una mujer y aquí te compartimos los requisitos que pone para que logren conquistarlo, dado que después de tantas malas experiencias no puede guiarse únicamente en el atractivo físico.

Buscó una mujer con valores, principios, que no sea interesada ni ambiciosa, que no quiera facturar ni bajarme dinero y que no se quiera casar, con todo gusto", comentó el actor.