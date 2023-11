¿Anahí y Dulce María, fuera de RBD? Las cantantes dan terribles noticas y alarman a fans

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta las famosas actrices de melodramas y reconocidas cantantes, Anahí y Dulce María, se encuentran acaparando titulares y poniendo con el alma en un hilo a sus millones de fans, encendiendo las alarmas de preocupación con el hecho de que podrían quedar fuera de RBD a mitad de su reencuentro, debido a que ambas han compartido en sus redes sociales terribles noticias.

El regreso de la agrupación que se creó gracias al melodrama juvenil Rebelde, se ha convertido en todo un fenómeno musical y generacional que trajo de vuelta a los escenarios a los ídolos de infancia y adolescencia de muchos. Sin embargo, en medio del trajín y trabajo que significa enfrentar una gira tan agotadora como la que están teniendo Christian Chávez, Christopher Uckermann, Maite Perroni, Dulce y Anahí, estas dos últimas sorprendieron al anunciar que no pasan por un buen momento de salud.

A través de sus cuentas de Instagram, Anahí y Dulce María revelaron que están luchando contra una enfermedad. Mientras la esposa del político Manuel Velasco desconoce su padecimiento, la mujer del productor Paco Álvarez. tiene bronquitis, además, ambas refieren que tienen fiebre y tos. Esta situación podría afectar el resto de los espectáculos que aún les falta por cumplir, pues mientras ahora se encuentran en Brasil, los artistas están a pocos días de volver a México con la finalidad de cerrar los tan esperados shows.

La intérprete de Adrenalina fue la primera en pronunciarse con el mensaje: "OMG. Pasé la peor noche, me duelen los huesos, no sé qué pasa. No es COVID, eso creo, me acaba de dar hace poco, por quinta vez", escribió Anahí junto a la foto donde se ve un termómetro que marca 38 grados de temperatura, lo que confirma que la cantante atravesó por un cuadro de fiebre y que sus síntomas de dolor coincidan.

A su vez, Dulce María ha señalado que no está mejor que su colega, pues colocó una imagen donde se muestra con una mascarilla para respirar junto al siguiente texto: "Desde el lunes he estado con fiebre y mucha tos y dolor de espalda, y ahorita estoy ronca. Ya estoy medicada desde el martes, el Dr. dice que es un virus (ni covid ni influenza), empecé con una gripa viral que avanzó y se convirtió en bronquitis. Por eso casi no tengo voz".

Cómo era de esperarse, el cariño y los deseos de pronta mejoría enviados por los seguidores de las cantantes no se demoraron en aparecer; sin embargo, la preocupación por su participación en los próximos conciertos también estuvo latente entre los amantes de RBD. A pesar de que ambas han manifestado su deseo para cumplir con todos los shows pactados.

