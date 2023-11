Anuncian a la gran villana de 'Superman: Legacy', en el reinicio del DCU a cargo de James Gunn

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La anticipada película del universo cinematográfico de DC dirigida por James Gunn, Superman: Legacy, ha añadido un nuevo y fascinante componente a su reparto. La actriz venezolana María Gabriela de Faría ha sido seleccionada para interpretar a Angela Spica, también conocida como La Ingeniera, una villana clave que se enfrentará a David Corenswet en el papel de Superman. Este nuevo giro en el reinicio de DCU promete ser una experiencia única, explorando la lucha interna del Hombre de Acero mientras se enfrenta a fuerzas malévolas.

María Gabriela de Faría, conocida por su versatilidad en proyectos como Animal Control y The Moodys, así como en películas como The Exorcism of God y The Duel, asume un papel importante como Angela Spica, alias La Ingeniera, en Superman: Legacy. Este papel introduce a un personaje relativamente nuevo en el universo de los cómics, cuyos poderes fantásticos y cuerpo líquido se deben a la nanotecnología que recorre su ser.

Leyenda

El filme, que marca el debut de James Gunn como director en el universo de los cómics reiniciados, se centra en la lucha interna de Superman. A diferencia de otras películas de superhéroes que exploran historias de origen, Superman: Legacy se adentra en el conflicto entre la herencia kryptoniana y la educación humana del Hombre de Acero mientras enfrenta el mal en el mundo que lo rodea. Este enfoque ofrece una perspectiva fresca y emocionante para los fanáticos de DC.

El elenco de Superman: Legacy se ha ido completando con una mezcla de talentos establecidos y caras nuevas que tienen la oportunidad de destacar en un escenario más grande. Junto a David Corenswet como Superman, la estrella de The Marvelous Mrs. Maisel, Rachel Brosnahan, interpretará a Lois Lane. Además, el elenco incluye a Nathan Fillion como Guy Gardner/Linterna Verde, Isabela Merced como Chica Halcón, Edi Gathegi como Mister Terrific y Anthony Carrigan como Rex Mason/Metamorpho. La combinación de actores experimentados y nuevas promesas sugiere una dinámica única en el conjunto.

Leyenda

Aunque el rodaje de Superman: Legacy está programado para comenzar el próximo verano, la película ya ha generado una gran expectación. Gunn ha confirmado que la producción sigue en camino a pesar de los desafíos planteados por las huelgas de WGA y SAG-AFTRA, y tiene previsto su estreno para el 11 de julio de 2025. La película también se conecta con futuros proyectos, como la anunciada The Authority, que ampliará el Universo DC compartido con la incorporación de personajes de WildStorm.

Con María Gabriela de Faría asumiendo el papel de La Ingeniera, Superman: Legacy promete ser una experiencia cinematográfica única que explora nuevos aspectos del icónico personaje de Superman. La elección del elenco y la dirección de James Gunn auguran una película que no solo honra el legado del Hombre de Acero, sino que también presenta un enfoque fresco y emocionante para los amantes de los superhéroes.

Fuente: Tribuna