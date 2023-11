Carlos Ferro, el ex de Aranza Carreiro, reacciona a la nueva relación de la actriz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Carlos Ferro se dio cita en la alfombra de una reconocida marca, donde lo abordó la prensa y le cuestionaron acerca de su expareja Aranza Carreiro, quien recientemente destapó que se encuentra en una nueva relación con una famosa atleta y la noticia causó revuelo en la farándula, pues es la primera vez que la actriz se relaciona con una mujer.

Sin embargo, el actor de Caer en Tentación no estaba al tanto del estatus de la rubia, por lo que no disimuló su asombro, pero aprovechó las cámaras para felicitarla ya que le guarda gran cariño y le gusta saber que se encuentra bien, aunque le lanzó un reclamo por no haberle compartido tan importante noticia: "Qué padre, increíble, me encanta. No me ha dicho nada Aranza".

El actor reconoció que le tiene gran apreció a su ex, al igual que a su familia, por lo que espera que la vida la siga sorprendiendo con cosas positivas, dado que asegura lo merece y no tiene nada más que buenos deseos hacia ella: "Yo quiero muchísimo a Aranza y es una persona que conozco desde hace tiempo, al igual que a sus hermanas y que este feliz es maravilloso".

¿Quién es la novia de Aranza Carreiro?

Aranza Carreiro decidió regresar a competir al reality Survivor México, donde conoció a Ximena Duggan, así que la convivencia por más de tres meses las ayudó para que se diera el flechazo y comenzaron a salir en las famosas playas dominicanas, aunque guardaron el secreto hasta que salieron de las grabaciones, aunque ya habían surgido especulaciones de que tenían algo más allá de una amistad.

Aranza Carreiro y su novia Duggan | Instagram @aranzacarreiro

Fue a finales de septiembre cuando la atleta de Exatlón México y Aranza le gritaron al mundo su amor, pues publicaron en redes sociales una fotografía juntas, además de que se sinceraron en un live que desarrollaron tal atracción que decidieron darse la oportunidad de estar juntas, así que Duggan terminó su relación con Karina Canchola para iniciar una nueva historia.

A dos meses de que confirmaron su noviazgo, ambas famosas no han parado de derrochar miel y han compartido con sus fans lo bien que la pasan juntas, desde sus vacaciones, hasta que sus respectivas familias ya conviven, por lo que todo va viento en popa y en una de esas se animan a dar un paso más en su romance.

Fuente: Tribuna