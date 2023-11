"Confesó un crimen": Gustavo Adolfo arremete contra Enrique Guzmán tras acusaciones de abuso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente el famoso y reconocido presentador de los espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, se mostró profundamente indignado y molesto con el polémico cantante y famoso actor, Enrique Guzmán, ante las declaraciones que brindó en su defensa tras ser acusado de abuso sexual en contra de una menor de edad, por lo que el periodista arremetió en su contra y de manera contundente señaló que lo que hizo fue haber confesado un crimen.

Como se sabe, desde hace varias semanas que el intérprete de temas Popotitos se encuentra bajo el foco del escándalo, dado a que salieron nuevas acusaciones de abuso de este a una menor de edad, además de las de su nieta, Frida Sofía, a las cuales en una reciente rueda de prensa reaccionó lamentablemente, pues cuando fue cuestionado respondió: "Me gustaría mucho porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita me encanta".

Ante este hecho, el presentador de Sale el Sol dejó en claro que le parecía atroz lo que estaba haciendo, señalando que: "Me parecen muy lamentables, porque estamos en un país, donde hay niñas abusadas, violadas, y me parecen absolutamente detestables y aparte está confesando un crimen", agregando que Mayela Laguna tiene pruebas y que se lo confesó: "Hoy hablé con Mayela al aire y me confesó que tiene un video".

Con respecto al video señaló que: "Dijo que sí, que no lo había mostrado a ustedes, pero que sí lo va a mostrar a las autoridades", agregando que pronto todo iba a caer por su propio peso y sería expuesto cuando se resolvieran los términos legales, expresando que Laguna está buscando llevar todo mediante esta vía para que no haya malas interpretaciones y también para estar bien protegida con la situación.

Finalmente, cuando le cuestionaron que pensaba en que 'La Barby' Juárez declaró que tal vez todos están malinterpretando a Guzmán y de seguro hablaba de mujeres más jóvenes que él, Infante señaló: "La niña tenía 12 años cuando ocurrió esto, ahorita tiene 14 años, y es menor de edad, y para ver lo que se le ocurrió al señor de 80 años, era para que fuera más prudente al hablar. Ojalá que no se normalicen estás declaraciones".

Fuente: Tribuna del Yaqui