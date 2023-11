Drama en Televisa: Roberto Carlo estalla en 'LEBEH' y jueces lo destrozan en vivo de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta dentro de los foros de Televisa acaba de vivirse un intenso drama, debido a que el reconocido galán de melodramas y querido presentador de TV, Roberto Carlo, recientemente no pudo contener su descontento con sus criticas, así que estalló en Las Estrellas Bailan en Hoy para defender lo que había presentado ante la pista de baile en dicho reality de baile, pero con su derecho a replica, un par de los jurados y presentadores lo destrozaron sin piedad en pleno programa en vivo de Hoy.

Como se recordará, el pasado viernes 10 de noviembre, la famosa presentadora y reconocida actriz, Galilea Montijo, antes de comenzar con la ronda de eliminación, reunió a todas las parejas para realizar la quiniela del Boomerang, que es la dinámica en el que se realiza un cambio de parejas solamente por una semana, haciendo el sorteo de una manera justa, pues todo se hace al entregarles unas pelotas de plástico en las que las mujeres al abrirlas sacaban un papel en el que veían con que galán les tocaba intercambiar lugares, además de que ellos eligieron en las que les daban día, coreógrafo y estilo de música.

En este sorteo que se realizó en pleno programa en vivo ante la supervisión de su actual productora, Andrea Rodríguez Doria, se conoció que Roberto iba a bailar con la famosa y reconocida actriz, Isabel Madow, con la cual le tocó presentar su coreografía el pasado martes 14 de noviembre, la cual no convenció al jurado, especialmente al famoso experto en baile y bailarín, Roberto Mitsuko, quién los tachó de haber sido poco profesionales y no poner de su parte, destacando que para él lo que había visto en la pista carecía de calidad y se notaba que no ensayaron.

Ante este hecho, el expresentador de Sale el Sol, cuando le cuestionaron sobre lo que pensaba a lo dicho por el maestro, señaló que estaba completamente en desacuerdo, debido a que consideraba que poco profesional habría sido el faltar a la presentación que tenía o solicitar un cambio, pero cumplieron con su compromiso, y aunque tuvieron pocas horas de ensayo, dado a que él tenía un compromiso ya pactado, destacó que no le parecía el que lo acusaran de no ser profesional, cuando era algo que resaltaba en su carrera, a lo que Madow estuvo de acuerdo, además de que ambos señalaron que consideran que su coreografía estuvo muy bien ejecutada.

Y por este motivo, en el ¿De Qué Me Hablas? el pasado miércoles 15 de noviembre, Roberto declaró que él era un critico al que se le contrató para calificar el baile y dar su opinión en base a lo que veía a la pista, y para él su coreografía no estaba bien y se notaba que no le habían puesto empeño, y aunque hubo quienes defendieron a Madow, destacando que ella ensayó sola, otra presentadora, como Maryfer Centeno, declaró que estaba viendo en Mitsuko mucha indignación y lo entendía, porque en verdad las horas que le dedicaron al ensayo fueron muy pocas y no había como justificarlos.

Fuente: Tribuna del Yaqui