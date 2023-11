Emilio Osorio reconoce que fue grosero con Niurka Marcos y así obtuvo su perdón

Ciudad de México.- El mundo de la farándula quedó en shock hace unas semanas, luego de que Niurka Marcos lanzara fuertes declaraciones acerca de su hijo Emilio Osorio, pues aunque la vedette siempre ha presumido la gran relación que tiene con sus hijos, la irreverencia del joven la sacó de su centro y dejo en evidencia una importante fractura familiar.

Fue en el programa Venga la Alegría, donde la cubana se sinceró y mencionó que después de la participación de su heredero en La Casa de los Famosos México se le subió la fama, además de que al parecer la convivencia con su papá lo hizo cambiar, pues le habría faltado al respeto y mustio e hipócrita no lo bajó, así que decidió romper comunicación con él hasta que reflexionara acerca de sus actitudes.

Aunque algunos acusaron a Niurka de exagerada y de querer llamar la atención, el llamado 'Halcón' reconoció ante las cámaras que fue grosero con ella, por lo que incluso lo bloqueó de redes sociales, pero destaca que como sucede en todas las familias a veces tienen problemas, mismos que siempre buscan cómo resolverlos para salir adelante y eso hizo.

No lo tolero y me bloqueo. Hay cosas dentro de las familias que son roces y mi familia no es perfecta, pero mi mamá lo va a ser antes, ahora y hasta que me muera, entonces para mí es importante tenerla".