Fanáticos de Kenia Os arremeten contra Camilo por arrebatarle el Latin Grammy

Ciudad de México.- La famosa influencer, Kenia Os ha ganado gran popularidad con su faceta como cantante y tras su última producción discográfica que lanzó en 2022, la cual se titula K23, la cual cuenta con una gran producción digital y eso la hizo acreedora a una nominación para los Latin Grammy en la categoría 'Mejor Video Musical Versión Larga', razón por la que sus fanáticos se encontraban sumamente emocionados.

Sin embargo, la famosa mexicana no resultó ganadora, pues Camilo se llevó el reconocimiento gracias a su documental El Primer Tour de Mi Vida, lo cual provocó una guerra entre fandoms, pues mientras los seguidores de colombiano se han desvivido en felicitaciones, los 'Keninis' no superan el resultado y han saturado las redes que demuestran su inconformidad.

Y es que los fans destacan que Kenia se esforzó mucho en su material para destacarse, por lo que califican como un robo el resultado, además de que generó polémica el hecho de que Camilo no haya acudido al evento para recibir su premio, por lo que creen que quizás presentía que no iba a ganar, razón por la que no se habría esforzado a viajar a España, sitio en el que se realizó la premiación.

"Jamás serás nadie sin ayuda de tu suegro", "Camilo no hizo ni la mitad de lo que Kenia Os hizo con K23", "Mi honesta reacción al ver que Camilo ganó el Grammy, que asco", "Camilo que ni se te ocurra regresar a México, ya no tienes lugar aquí", fueron algunos de los mensajes que dejaron usuarios en redes sociales, aunque también lanzaron amenazas e insultos hacia el intérprete de Ropa Cara.

De este modo, los fans han mostrado su frustración por la derrota de la intérprete de Malas Decisiones, quien hasta la publicación de esta nota no se ha pronunciado al respecto de lo que sucedió en la famosa premiación, ni tampoco sobre las agresiones que ha lanzado su público hacia Camilo, quien al final no tiene nada que ver.

Además de Kenia Os, también estuvieron nominados en esta categoría Dawer X Damper, Fanm Zetwal y The Power Of Music, quienes fueron arrasados por el trabajo de Camilo y su productor Mauricio Ríos, así que de ese modo el esposo de Eva Luna suma un éxito más a su carrera artística.

Fuente: Tribuna