Flor de nochebuena: Así es como debes regar tu plantita para cuidarla de forma adecuada

Ciudad de México.- La nochebuena es uno de los símbolos de la Navidad. Durante muchos años, estas plantas han sido una de las plantas de interior de floración invernal más populares. A menudo regalamos esta flor a nuestros seres queridos para hacerles felices durante las vacaciones. El cuidado y el riego de esta flor son específicos y hay algunas características especiales que debemos tener en cuenta si queremos disfrutar de la planta de interior durante mucho tiempo. ¿Cómo puedo regar correctamente la nochebuena? A continuación, te damos todos los consejos importantes para regar la planta para que puedas cuidarla adecuadamente. El riego adecuado de las nochebuena las mantiene sanas y hermosas.

¿Con qué frecuencia se riega la nochebuena?

Estas flores toleran la sequía a corto plazo mucho mejor que la tierra permanentemente húmeda. El suelo de la nochebuena nunca debe estar completamente empapada. Vigila la planta regularmente y no viertas agua hasta que notes que la capa superior de la tierra se ha secado. Si no la riegas con la suficiente frecuencia, existe el riesgo de que las hojas inferiores se sequen y se caigan. Como regla general, las plantas de tamaño estándar deben regarse cada dos o tres días. Ten en cuenta que si las plantas se mantienen en una habitación muy cálida o cerca de un calentador, es posible que también deban regarlas con más frecuencia.

Esta es la cantidad de agua que necesita la flor

¿Cómo cuidar y regar tu regar tu nochebuena? Si cultivas la flor en una maceta estándar con un diámetro de 13 centímetros, debe verter unos 100 mililitros de agua. Las mini nochebuenas en una maceta de seis centímetros solo necesitan medio vaso de agua.

Factores importantes que influyen en el riego

Para regar correctamente la nochebuena, debes tener en cuenta algunos factores que influyen en el riego: temperatura ambiente, humedad, tamaño de la maceta, métodos de riego. Cuanto más cálido es, más a menudo hay que regar. Cuanto más seco sea el aire, más a menudo se debe regar la planta. Si el volumen de la tierra es más pequeño, entonces también tienes que regar más a menudo. Puedes regar regularmente con una regadera o usar un baño de inmersión. Esto último suele llevar más tiempo que regar con la regadera.

¿Qué dicen las hojas sobre la demanda de agua? Controla las hojas de tu planta y aprenderás a reconocer las necesidades de agua. Si las hojas de una nochebuena se atascan, el suelo está demasiado seco.

A la estrella de Navidad no le gusta el agua fría ni el aire frío. Una vez que hayas llenado el recipiente, lo mejor es dejar el agua durante un tiempo hasta que alcance la temperatura ambiente para no dañar la planta. A las estrellas de Navidad no les gusta el agua con minerales. Si llueve, puedes colocar un recipiente al aire libre y simplemente recoger el agua de lluvia. El agua de lluvia es ideal para las plantas. También puede mezclar agua del grifo con agua destilada o usar agua de una jarra de filtro. Nota importante: Tenga en cuenta que es importante eliminar el exceso de agua del platillo unos 15 minutos después del vertido para que no haya riesgo de podredumbre de las raíces.

Fuente: Tribuna