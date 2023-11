Héctor Parra fue detenido de forma injustificada y habría pruebas; asegura Gustavo Adolfo Infante

Ciudad de México.- El caso de Héctor Parra ha dado mucho de qué hablar desde que fue detenido en junio de 2021, debido a lo delicado de las acusaciones que hizo en su contra su hija Alexa Hoffman, quien logró que le dieran una sentencia de más de 10 años en prisión por el delito de corrupción de menores, aunque desde que inició el caso se ha destacado que hubo irregularidades e incluso uso de influencias para ponerlo en esa situación.

Ahora, el periodista Gustavo Adolfo Infante fue quien decidió volver a comentar acerca de esta situación y señaló que el actor habría sido detenido de manera injusta, pues dice tener conocimiento de elementos que podrían comprobarlo, por lo que de ser cierto eso podría dar un importante giro en el caso en el que el famoso de 47 años sigue insistiendo en mostrar su inocencia.

Injustificadamente detenido Héctor Parra, creo que fue, según me han dicho y me han presentado pruebas, un plan armado entre alguien que estaba ardido con él y alguien que metió mano negra para mover influencias en la política (…) Tengo elementos y creo que el encarcelamiento de Héctor Parra es injusto, creo que no es de acuerdo a la ley", dijo el periodista en su canal de YouTube.