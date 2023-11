Karely Ruiz visita Acapulco para llevar ayuda a damnificados por el huracán 'Otis'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La guapa influencer, Karely Ruiz volvió a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez no por alguna polémica, sino por el acto de solidaridad que tuvo al viajar a Guerrero para ayudar a los damnificados por el huracán 'Otis', el cual dejó devastación en varios puntos del estado y mucha personas perdieron prácticamente todo.

La estrella de OF compartió desde su cuenta oficial de Instagram algunas fotografías del momento, aunque aclaró que no lo hizo por ganar seguidores o reconocimiento, pues fue algo que le nació del corazón ya que sabe que en momentos tan vulnerables cualquier apoyo es importante, así que invitó a sus fans a que se sumen a la causa y aporten lo que este dentro de sus posibilidades.

Karely no se quiso quedar de brazos cruzados ante la tragedia, así que llenó un camión de carga con cajas de despensas, mismas que ella entregó de propia mano a quienes más lo necesitan y se dijo sumamente conmovida, pues al llegar al lugar se dio cuenta de que la situación es grave y que las condiciones en las que están viviendo los guerrerenses son sumamente austeras.

Karely Ruiz lleva despensas a personas afectadas por el huracán 'Otis' | Instagram @karelyruiz

Voy llegando de Guerrero y estoy muy conmovida con toda esta situación", escribió.

La regiomontana agradeció tener trabajo, pues de este modo no sólo se puede dar una buena vida, también puede ayudar a los que más lo necesitan como es el caso de los que vivieron este desastre natural, aunque esta no es la primera vez que hace algo así la joven ya que también le pagó quimioterapias a un niño con cáncer y constantemente hace donaciones para refugios caninos.

Karely Ruiz entrega ayuda a damnificados | Instagram @karelyruiz

Agradezco mucho tener tanto trabajo y poder tener la posibilidad de ayudar a toda esta gente que lo perdió todo", comentó.

Tal como era de esperarse, los fanáticos de la modelo de inmediato le aplaudieron que no pierda la humildad y que tenga actos de solidaridad, por lo que esperan que así continúe y no pierda el piso como otras celebridades que olvidan sus orígenes, lo cual ha demostrado no será así ya que cada que puede hace algo por los demás.

Aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya destinó un presupuesto para la reconstrucción del puerto y han comenzado labores para remover escombros, la realidad es que serán meses los que tarden en volver a poner de pie a Guerrero, así que celebridades como Karely Ruiz han decidido aportar con lo que está en sus manos para que la gente no la pase tan mal en estos momentos de crisis.

Fuente: Tribuna