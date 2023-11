Ninel Conde estalla ante rumores de boda; Gustavo Adolfo Infante dice que "se casa el viernes"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varias horas el nombre de Ninel Conde ha estado acaparando titulares del mundo del espectáculo y la prensa en general debido a que se reveló que tenía planes de casarse y que su boda se celebraría ayer miércoles 15 de noviembre en Nueva York. Luego de que el supuesto enlace no ocurriera, fue la misma llamada 'Bombón Asesino' quien decidió hablar al respecto.

Como se recordará, se dijo que la exactriz de TV Azteca contraería nupcias por tercera ocasión, ahora con un joven y empresario 17 años menor que ella y fue el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, quien compartió estos detalles. Este conductor filtró que Ninel se casaba en la ciudad de Nueva York con un hombre colombiano de 30 años con el cual presuntamente estaba viviendo en Estados Unidos.

Fue hace algunas horas cuando Conde reapareció en su cuenta de Instagram para desmentir que haya llegado nuevamente al altar, compartiendo un video en el que aparece desde el gimnasio acompañado con la canción Según Quién de Carín León. Asimismo, la cantante, modelo y empresaria aseguró que había pasado un día de lo más tranquilo y normal en otro lugar de la región norteamericana: Miami.

Asimismo, Ninel grabó un reel donde aparece desde su departamento de lo más tranquila: "Lo que está atrás de mí no es Times Square, no es la Gran Manzana, me hablaron mis amigos ofendidos que por qué no los invité al gran evento... Les juro que allá afuera está Miami. ¡Ah cómo les gusta el mitote!", aclaró la actriz de 47 años. Sin embargo, llamó mucho la atención que la mexicana en ningún momento negó que esté próxima a casarse.

Ya quiero estar más tranquila, llega una a cierta edad y solo quiere estar en paz; les mando todos los besos del mundo, pues está cambiadísimo New York... Cómo dice el viejo y conocido refrán: Y la queso...", agregó.

Como se sabe, la última vez que Ninel Conde se casó fue tras la polémica relación que sostuvo con Larry Ramos, quien sigue prófugo de la justicia estadounidense por diversos fraudes, pero en esa ocasión únicamente tuvo una ceremonia simbólica sin que se llevara a cabo un trámite legal. La estrella de la telenovela Rebelde, estuvo casada anteriormente con el actor Ari Telch, luego con el empresario Juan Zepeda, y su supuesta nueva boda sería la tercera.

Gustavo Adolfo Infante reconfirma que sí habrá boda

Luego de enterarse de las declaraciones de Conde, el periodista Gustavo Adolfo Infante aprovechó las cámaras de Sale el Sol para explicar que había cometido un error y que la actriz sí se casaría pero hasta el próximo viernes en Miami con un colombiano de 33 años: "Se va a casar este viernes, mañana, en Miami y que tiene 33 años el novio, sí es colombiano y no sé más", expresó y Ana María Alvarado agregó:

Pues yo creo que sí porque no lo desmintió".

