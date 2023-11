¡Nueva magia invernal! Disney anuncia 'Frozen 4' para delicia de los fanáticos

Comparta este artículo

Estados Unidos. - Los admiradores de la aclamada saga Frozen recibieron un regalo navideño adelantado cuando el CEO de Disney, Bob Iger, confirmó el miércoles que una cuarta entrega de la exitosa animación está en proceso, durante una entrevista en Good Morning America desde Hong Kong Disneyland.

El anuncio sorpresa llegó mientras Disney ya está trabajando en Frozen 3, la cual aún no se ha estrenado. Iger compartió la emocionante noticia, revelando que Jennifer Lee, la creadora de las entregas anteriores, está inmersa en el desarrollo no solo de una, sino de dos historias dentro del universo Frozen.

Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, los compositores responsables de las pegajosas canciones de las películas anteriores, regresarán para crear la música de las dos nuevas secuelas. Anderson-Lopez confirmó la noticia a través de sus redes sociales, compartiendo su entusiasmo por este nuevo capítulo de la historia.

Aunque se ha confirmado el retorno de las estrellas originales Kristen Bell, Idina Menzel y Josh Gad para la tercera entrega, aún no se ha revelado el elenco de la cuarta película. La participación de estos talentosos actores ha sido clave para el éxito de las anteriores entregas.

Bob Iger hizo el anuncio directamente desde Hong Kong Disneyland, donde se encuentra para la inauguración de World of Frozen, una atracción que sumerge a los visitantes en el mágico mundo de Frozen y les permite interactuar con los adorados personajes como Olaf, Anna y Elsa.

Durante años, en nuestros parques de Disney, hemos estado creando estos grandes mundos inmersivos. Esencialmente, son la encarnación física de algunas de las mejores historias que hemos contado... Y, por supuesto, Frozen es una de nuestras franquicias más valiosas", expresó Iger durante la ceremonia de apertura.

Las entregas anteriores, Frozen (2013) y Frozen II (2019), fueron éxitos masivos, recaudando miles de millones de dólares y dejando una huella indeleble en la cultura popular con canciones como Let It Go y Do You Want to Build a Snowman?. La noticia de Frozen 4 ha avivado la emoción de los fans, quienes esperan ansiosos el próximo capítulo en la historia de las hermanas Anna y Elsa.

Fuente: Tribuna