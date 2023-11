Pedro Pascal está en conversaciones para ser 'Mr. Fantástico' en 'Los 4 Fantásticos' del UCM

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Pedro Pascal se encuentra actualmente en negociaciones para asumir el icónico papel de Reed Richards, también conocido como Mr. Fantástico, en el esperado reinicio de Marvel de Los Cuatro Fantásticos. Este informe revela que Pascal, reconocido por su carisma y talento en producciones como The Last of Us y The Mandalorian, se ha convertido en la opción principal para dar vida al científico e inventor que adquirió habilidades extraordinarias después de la exposición a la radiación cósmica. A pesar de su apretada agenda, se espera que Pascal priorice este papel, demostrando su versatilidad en el mundo del entretenimiento.

El papel de Mr. Fantástico en el reboot de Los Cuatro Fantásticos fue objeto de especulación, con nombres como John Krasinski, Adam Driver, Jake Gyllenhaal y Matt Smith circulando como posibles candidatos en distintos momentos. Krasinski, inicialmente una opción popular entre los fanáticos, tuvo una breve aparición en el multiverso de Doctor Strange, pero su personaje tuvo un destino rápido y sorprendente. Ahora, Pascal emerge como la principal elección para interpretar a Reed Richards, destacando su versatilidad como actor y su capacidad para cautivar a la audiencia.

Crédito: HBO

Pedro Pascal, conocido por su participación en la exitosa serie The Mandalorian de Disney+ y su papel en la próxima secuela de Gladiator de Ridley Scott, se encuentra en un momento de gran actividad. Actualmente, está filmando en Malta antes de sumergirse en la segunda temporada de The Last of Us. A pesar de su agenda apretada, fuentes sugieren que Pascal tiene la capacidad de manejar sus compromisos y, además del reinicio de Los Cuatro Fantásticos, es probable que participe en otros proyectos como Weapons de Zach Cregger.

Marvel anunció oficialmente el reinicio de Los Cuatro Fantásticos en 2020, pero el proyecto ha enfrentado varios desafíos desde entonces. Inicialmente dirigida por Jon Watts, el director de Spider-Man: No Way Home, la película sufrió cambios cuando Watts abandonó la producción en abril de 2022, siendo reemplazado por Matt Shakman, conocido por su trabajo en WandaVision. Esta alteración en el equipo creativo refleja las complejidades que enfrenta Marvel en su búsqueda de un éxito después de una serie de desafíos de taquilla y críticas negativas.

La elección de Pedro Pascal para el papel principal en Los Cuatro Fantásticos se presenta como un movimiento estratégico por parte de Marvel, indicando un compromiso serio con el proyecto. Con solo Deadpool 3 programada para su lanzamiento entre 2023 y 2025, la compañía busca una película importante para revitalizar su posición en la industria cinematográfica.

La habilidad actoral de Pascal, combinada con su presencia magnética en pantalla, sugiere que este proyecto podría ser un hito para Marvel. Los Cuatro Fantásticos está programada para llegar a los cines el 2 de mayo de 2025, y la expectativa crece mientras se revelan más detalles sobre el reparto y el enfoque creativo que dará forma a esta nueva fase en el universo cinematográfico de Marvel.

Fuente: Tribuna