Show de José Madero roba protagonismo y opaca concierto de Caifanes en el Tecate Comuna

Cholula, Puebla.- El festival musical más esperado de Puebla arrancó este 11 de noviembre y terminó el 12 de noviembre durante la madrugada, en el Foro Cholula. Como cada año en el Tecate Comuna, las presentaciones musicales estuvieron divididas en tres escenarios principales para que exista una mayor distribución de los asistentes. Sin embargo, los eventos más esperados son los que comenzaron a partir de las 20:00 horas.

Uno de ellos fue Caifanes, quienes subieron a uno de los escenario para interpretar sus mayores éxitos. A pesar de la presencia de miles de espectadores, en otro escenario, un artista logró destacar más eclipsando a la emblemática agrupación. Y es que a los 15 minutos de iniciado el show de Caifanes, en otro escenario, José Madero, exvocalista de Panda, irrumpió con una notable energía en cada canción que interpretó.

Sorprendentemente, numerosas personas abandonaron el concierto de Caifanes para presenciar la actuación de Pepe. Además, el sonido también tuvo el efecto de opacar canciones tan conocidas como La Célula que Explota o La Negra Tomasa. Este hecho no pasó desapercibido para los seguidores del festival, quienes, horas más tarde, comenzaron a compartir en Twitter la situación. Fue en ahí donde algunos coincidieron en que José Madero solapó a Caifanes.

No me la creo que José Madero suena más fuerte que Caifanes en el Tecate Comuna... Solo porque necesitamos respirador".

Los que se quejan de que Pepe no dejaba escuchar a Caifanes, él no tiene la culpa de tener mejor audio y que sus seguidores cantemos mega fuerte".

José Madero sonando más y teniendo un público más animado que Caifanes en el Tecate Comuna, It says it all".