Abogada de Luis Miguel desmiente a Aracely Arámbula y su equipo legal; cuenta su verdad

Ciudad de México.- Después de todos los informes en contra del reconocido y tan polémico cantante, Luis Miguel, su representante legal, la abogada Raquel Aguirre, recientemente se presentó en un programa de radio en el que no dudo contar su verdad con respecto a esta demanda por la manutención de sus dos hijos, desmintiendo a la famosa actriz y reconocida presentadora, Aracely Arámbula, y al equipo legal que ha señalado que es él quién no ve por su hijo.

No es un secreto que la famosa actriz de novelas de Televisa, interpuso formalmente una demanda legal en contra del creador de temas como Suave y La Incondicional, en la que señala que tiene cuatro años que no paga la manutención de sus dos hijos en común, que no los busca, además de que supuestamente, la cantidad que se dijo que el cantante depositó en los juzgados del familiar, para supuestamente no verse en mayores problemas, estaba incompleta y por eso ella no la había retirado.

Pero ahora, durante una entrevista con la reconocida 'Reina de la Radio', Maxine Woodside, para su programa, Todo Para la Mujer, la abogada Raquel salió desmentir lo dicho por Guillermo Pous, uno de los representantes de Aracely en este caso, afirmando que: "Esto es completamente falso, porque lo que pasó es que había ciertos pagos pendientes que hacer, y lo que se depositó fue los pagos pendientes más un año y medio por cada niño".

Luis Miguel sí buscaría a sus hijos con Aracely. Internet

Ante esto, quiso señalar que lo mencionado por el representante de la expresentadora de MasterChef México sobre el dinero que se depositó, era inexacto y que ella quería aclarar la realidad de la situación y la verdadera postura de Arámbula, declarando: "Este dinero no es para Aracely, es para los hijos, obviamente al ser menores de edad, debe haber un adulto que reciba el recursos, pero lo que nosotros queremos y lo que vamos a buscar es el bien superior de los menores, entonces desde luego se garantizó todo lo que estaba pendiente más un año y medio adicional".

Con el tema de las citaciones, que según dijo Pous para Sale el Sol requieren de la asistencia del denominado 'Sol de México' y solo tiene derecho a tres faltas, ella aclaró que: "No es obligación comparecer en esa fiscalía, lo que nosotros hicimos fue presentar un escrito, porque como ustedes saben, Luis Miguel está en su gira artística, por lo que sería imposible en esa fecha exacta, pero lo convalidamos ratificando ese mismo escrito ante la presencia de un notario".

Finalmente, destacó que: "La intención de Luis Miguel no es no comparecer, simplemente es aclarar, él está a toda la disposición de colaborar con las autoridades, y quiere que se le explique porque Aracely no ha cobrado el dinero de sus hijos, y eso también se está buscando con la Fiscalía".

Fuente: Tribuna del Yaqui