Aracely Arámbula se negó a que sus hijos se reencontraran con Luis Miguel y Michelle Salas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luis Miguel y Aracely Arámbula continúan en plena batalla legal por la manutención de sus hijos, Miguel y Daniel, de 16 y 14 años de edad, pues de acuerdo con la actriz, el llamado 'Sol de México' ha sido un padre ausente para sus retoños en todos los sentidos. Sin embargo, han circulado distintas versiones sobre este pleito y la más reciente culpa a 'La Chule' del distanciamiento que hay entre padre e hijos.

Recientemente Raquel Aguirre, abogada de 'El Sol de México', dio una entrevista al programa radiofónico Todo para la mujer de Maxine Woodside donde relató que su cliente siempre ha querido estar pendiente de los ya adolescentes pero que presuntamente Arámbula se lo impide. Incluso, la licenciada dijo que el intérprete de canciones como Ahora te puedes marchar los invitó a la boda de Michelle Salas, pero Aracely Arámbula no los dejó ir.

Por otro lado, Raquel explicó que 'Luismi' no está obligado a comparecer en la Fiscalía de la CDMX por la denuncia que hizo Aracely Arámbula en su contra y precisó: "Hoy les doy la certeza jurídica de que Luis Miguel no tiene ninguna orden de arresto ni va a ser retenido, él está en todo su derecho de comparecer ante las autoridades. Va a declarar respecto a lo que se le pretende atribuir y buscamos colaborar con las autoridades porque él no tiene nada que esconder".

Luis Miguel estuvo en la boda de Michelle Salas

En otra entrevista, con el programa Sale el Sol, la abogada confirmó que 'Mickey' otorgó alrededor de 12 mil 500 dólares al mes (poco más de 215 mil pesos) por concepto de manutención para cada niño, cantidad que Aracely se rehúsa a recibir en los juzgados. "No quiere decir que antes no existieran estos depósitos, incluso se les entregó alrededor del doble de la cantidad a lo largo de los años, pero por estas cuestiones de la cuenta (inactiva) no se habían realizado los pagos, y es lo que ya está en el juzgado".

Por si fuera poco, Raquel Aguirre manifestó que, contrario a lo que dijo el abogado Guillermo Pous, Luis Miguel si dio la autorización para que sus hijos obtuvieran sus pasaportes y poder salir del país azteca. "Luis Miguel dio el consentimiento en el Consulado y luego en el juzgado para el otorgamiento de los pasaportes, y se entregó el dinero que corresponde por convenio, porque ellos anteriormente firmaron este convenio en donde acordaron estas cantidades".

Además señaló que aún no saben por qué Aracely reaccionó con una denuncia ante la Fiscalía y recalcó que Luis Miguel busca ahora que la protagonista de Televisa declare ante las autoridades su negativa a aceptar la pensión de sus hijos. "Él podría o no acudir, él de ninguna manera pretende eludir sus obligaciones, se presentó un escrit en donde explica esta situación, lo que les decía que los billetes de depósito ya están en el juzgado… y dos, que se cite a Aracely Arámbula a declarar", aseveró.

Aracely Arámbula y sus hijos

Fuente: Tribuna