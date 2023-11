¿De qué sirve tomar agua de limón? Esto es todo lo bueno que esta bebida hace por tu organismo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todos sabemos que los limones son buenos para la salud y que se recomienda su consumo para jóvenes y mayores. Los limones contienen el potente antioxidante vitamina C y son una fuente de sustancias vegetales, los llamados flavonoides, que tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Todo el mundo necesita agua, y la adición de limón no solo hace que el agua sea más agradable en sabor, sino también más saludable. En este artículo, explicaremos el efecto del agua de limón para animarte a cuidar tu salud de una manera fácil y agradable.

¿Para qué sirve el agua de limón? Los cítricos como los limones son ricos en vitamina C. El jugo de un limón proporciona alrededor de 18.6 miligramos de vitamina C. Es un importante antioxidante que ayuda a proteger las células del daño causado por los radicales libres. La vitamina C puede ayudar a prevenir los resfriados o acortar su duración, así como a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares y reducir la presión arterial.

¿Cómo es el agua de limón saludable para la digestión?

Si bebes agua tibia o caliente con limones después de despertarte, esto puede poner en marcha tu sistema digestivo, porque el agua tibia con limón promueve el movimiento intestinal natural. El limón contiene ácido cítrico. Interactúa con otras enzimas y ácidos que estimulan la secreción de jugo gástrico y la digestión. En la medicina ayurvédica, se dice que el sabor ácido del limón estimula el sistema digestivo, por lo que los alimentos se pueden digerir más fácilmente y no se pueden acumular toxinas. Algunas personas beben agua con limón como laxante matutino para prevenir el estreñimiento.

Salud de la piel

¿Por qué el agua de limón es saludable para la piel? Si bebes regularmente agua de limón, el estado de tu piel mejorará. La vitamina C contenida en los limones puede ayudar a reducir los pliegues de la piel, la piel seca y el daño solar. Según los dermatólogos, la vitamina C estimula la producción de colágeno y ayuda a reducir los signos del envejecimiento de la piel. También mejora la estructura y la firmeza de la piel y puede ayudar a prevenir las líneas finas. El agua de limón limpia la sangre de toxinas, lo que ayuda a mantener y limpiar la piel.

El ácido cítrico ayuda contra los cálculos renales

¿Es el agua de limón saludable para los riñones? El ácido cítrico en los limones puede ayudar a prevenir los cálculos renales. El citrato, un componente del ácido cítrico, hace que la orina sea menos ácida e incluso puede disolver pequeñas piedras. El ácido cítrico contenido en el jugo de limón puede prevenir los cálculos renales causados por la acumulación de oxalato de calcio, y el líquido adicional del agua puede ayudar a mantener el equilibrio hídrico y eliminar las posibles piedras.

Fuente: Tribuna Sonora