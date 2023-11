Enrique Guzmán lanza sorpresivo mensaje tras polémica declaración en rueda de prensa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado martes, 15 de noviembre, Enrique Guzmán entró directamente al ojo del huracán cuando fue cuestionado por una periodista sobre las acusaciones de abuso sexual contra una menor de edad que pesaban en su contra, a lo que el cantante de Popotitos desató controversia por su manera de responder, puesto directamente aseguró que gustaba de tener relaciones con jovencitas, lo que derivó en una ola de odio hacia él en Internet.

Las críticas hacia el exesposo de Silvia Pinal trascendieron incluso hacia la televisión como fue el caso del periodista Gustavo Adolfo Infante (quien ya de antemano era un detractor del rockero, puesto fue el comunicador quien lanzó la entrevista en la que Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán reveló que su abuelo habría abusado de ella en múltiples ocasiones) resaltando lo "lamentables" que eran las declaraciones del cantante tomando en cuenta la violencia sistemática que viven las menores diariamente en el país.

Ante esto, durante la mañana del día de ayer, jueves, 16 de noviembre, Enrique Guzmán compartió una publicación en X (red social anteriormente conocida como Twitter) en la que reveló que su respuesta había sido irónica, por lo que sus palabras no debían de tomarse tan al pie de la letra. Dicha publicación sería la primera de dos más: "Parece que mi ironía para contestar preguntas estúpidas no es tan eficaz."

Dicho mensaje fue tomado como una especie de respuesta a las acusaciones de Gustavo Adolfo Infante en Sale el Sol, de Imagen Televisión, pero aproximadamente a las 15:44 horas, Enrique Guzmán lanzó una nueva publicación enfatizando que su respuesta fue sarcástica y que la gente había malentendido las cosas; también aclaró que no gustaba de tener intimidad con menores, contrario a lo que dijo en la rueda de prensa de la Caravana del Rock días antes.

"El sarcasmo que utilicé ayer en mi conferencia de prensa se mal utilizó dando a entender que a mí me gustaba tener relaciones con menores de edad. No hay nada más lejano que eso. La periodista que me afirmó que existe un video de una cosa así, y mi sarcasmo se malinterpretó", recalcó el cantante.

Esta última declaración provocó que algunos de los seguidores de Enrique Guzmán salieran a darle consuelo y a decirle que no era necesario que explicara su sarcasmo, puesto se había comprendido a la perfección; sin embargo, hubo otros más que, de nueva cuenta, atacaron al intérprete, a quien le reafirmaron que desde hace años se sabía que no respetaba a las mujeres, tal y como habría quedado expuesto en aquella polémica entrevista de Mala Noche No, en la que tocó el pecho de Verónica Castro.

Fuentes: Tribuna