FOTO: Tom Hardy comparte su emoción en el set de 'Venom 3' tras la reanudación del rodaje

Estados Unidos.- Después de enfrentar retrasos debido a las huelgas que paralizaron Hollywood, la producción de Venom 3 está nuevamente en marcha. Tom Hardy, quien retoma su papel como Eddie Brock, compartió una imagen desde el set en Instagram, revelando detalles emocionantes sobre la continuación de esta saga simbiótica. Aunque la trama se mantiene en secreto, las imágenes sugieren conexiones intrigantes con el universo cinematográfico de Spider-Man.

El reinicio de las producciones cinematográficas, después de meses de incertidumbre por las huelgas de la WGA y la SAG-AFTRA, marca un hito para la industria del cine. En este contexto, Venom 3, dirigida por Kelly Marcel en su debut detrás de la cámara, retoma la filmación con Tom Hardy compartiendo su entusiasmo en una foto desde el set.

En la imagen, Hardy, caracterizado como Eddie Brock, exhibe una sonrisa contagiosa, reflejo de su alegría por estar de vuelta en el proyecto. A su lado, la directora Kelly Marcel concentra su atención en la tarea a mano. Marcel y Hardy, que previamente colaboraron en el guión de Venom: Let There Be Carnage, destacan por su exitosa relación laboral.

La elección de vestuario de Hardy, idéntico al de Eddie Brock en Spider-Man: No Way Home' genera especulaciones sobre posibles conexiones entre las películas. Aunque los detalles de la trama de Venom 3 se mantienen en secreto, Marcel adelantó que será "increíble" y destacó la diversión que comparten durante el proceso creativo.

Uno de los elementos intrigantes es la situación en la que quedó Eddie Brock al final de Venom: Let There Be Carnage, varado en la Tierra-616 del MCU. Este escenario plantea la posibilidad de un encuentro entre Venom y Spider-Man, interpretado por Tom Holland. La incertidumbre sobre la trama agrega un nivel de anticipación para los fanáticos de estas franquicias interconectadas.

Aunque la emoción por la reanudación del rodaje es palpable, los espectadores deben tener paciencia. Venom 3 está programada para su lanzamiento el 8 de noviembre de 2024, después de un reajuste en el calendario original. Este cambio coloca a la película a un año de distancia, extendiendo la espera para los fanáticos.

El universo cinematográfico de Spider-Man de Sony sigue expandiéndose con otras películas en el horizonte. Kraven the Hunter, dirigida por Aaron Taylor-Johnson, llegará a las pantallas el 30 de agosto de 2024, seguida por Madame Web, dirigida por Dakota Johnson, que se estrenará el 14 de febrero. Estas adiciones prometen mantener a los fanáticos emocionados mientras esperan el regreso de Venom.

La imagen compartida por Tom Hardy desde el set de'Venom 3 es un vistazo emocionante detrás de escena, alimentando las expectativas de los fanáticos. Con el rodaje en curso y el elenco listo para explorar nuevas dimensiones en la trama, la película promete ser una adición emocionante al universo cinematográfico de Spider-Man. Mientras tanto, los seguidores de estas franquicias deberán esperar con ansias más detalles sobre la intersección entre Venom y el Hombre Araña cuando la película llegue a los cines en noviembre de 2024.

