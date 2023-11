Frida Sofía arremete contra Enrique Guzmán y expresa su apoyo a menor que lo acusa de abuso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de dos años de haberlo demandado, la famosa y reconocida cantante, Frida Sofía, recientemente volvió a reaparecer para reafirmar su postura sobre su abuelo, el tan famoso actor y polémico cantante del rock, Enrique Guzmán, pues a través de sus redes sociales acaba de volver a arremeter en contra del hombre que afirma le hizo vivir un infierno, mostrando un poco de su apoyo a la menor de edad que se declara como una presunta nueva víctima de él y lo acusa de abuso sexual.

Como se sabe, la intérprete del tema Ándale, en una entrevista con el famoso y reconocido presentador, Gustavo Adolfo Infante, expresó que Guzmán era: "Un hombre muy asqueroso, muy abusivo, me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas, pero me... Me manoseó... Desde los 5 (años)", dejando en claro que por varios años vivió esta clase de tocamientos inapropiados y que en su familia trataron de menospreciarlo y hacerlo normal, diciéndole que eso hacía un abuelo que la quería mucho.

Ahora, el intérprete de temas como Popotitos, volvió a ser tachado de abusador, puesto a que la hija de 14 años de Mayela Laguna, lo ha denunciado también por abuso, incluso se dice que hay un video que comprobaría lo dicho, a lo que este desgraciadamente tuvo una reacción desagradable al responder en una rueda de prensa esto: "La pregunta es ¿tiene usted conocimiento de esa foto?, ¿la conoce? Yo no. Y me gustaría mucho (conocer la foto) porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita me encanta".

Frida llama pedófilo a Enrique. Internet

Ante este hecho miles de internautas salieron a destrozar al actor de novelas como Amor en el Aire, y una de ellas fue la hija de Alejandra Guzmán, la cual a través de sus redes sociales comenzó a compartir fotos y videos del momento en el que hace tan lamentables declaraciones con emojis y stickers furiosos, dejando en claro su indignación, incluso compartió el mensaje: "¿Recuerdan que en estos días les preguntaba si querían que ahondara más en este tema? Bueno, miren lo que dice este señor. Esto pasa cuando las denuncias de abuso se toman de broma, como tomaron a Frida Sofía. ¡Este tipo normalizó este tipo de actos!".

Tras este hecho, a través de sus historias de Instagram, la joven exintegrante del reality Mira Quién Baila, recientemente compartió un mensaje en el que afirma: "Es asqueroso, es un pedófilo", incluso otro en el que se expresa: "Frida Sofía, lo siento mucho", por aparentemente no haberle creído con anterioridad. Cabe mencionar que la presentadora Claudia de Icaza, acaba de señalar que Frida se puso en contacto con Mayela para advertirle sobre demandar a Enrique, afirmando que le pasarían cosas terribles así como a ella si lo denunciaba.

Fuente: Tribuna del Yaqui