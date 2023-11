Galilea Montijo estalla en 'Hoy' por programa del Team Infierno; defiende a Wendy y Nicola

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cuando La Casa de los Famosos México aún continuaba al aire, existieron muchos rumores de que la conductora estelar, Galilea Montijo, tenía favoritismo por ciertos integrantes del reality y que además no toleraba a ningún miembro del conocido Team Infierno. Ahora se podría haber confirmado esta versión, pues la misma presentadora tapatía manifestó su descontento en contra de Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Emilio Osorio y Apio Quijano.

Resulta que durante una reciente transmisión del programa Hoy, la también actriz de novelas como Tú y yo y Azul manifestó que no está contenta porque estos personajes tendrán su propio programa titulado La Guarida del Infierno. Sin temor a críticas, 'La Montijo' confesó ante las cámaras de Televisa que ella hubiera preferido que este proyecto estuviera protagonizado mayormente por Wendy Guevara y Nicola Porcella.

Luego de anunciar que La Guarida del Infierno se estrena este viernes 17 de noviembre a las 22:00 horas por Canal 5, la exesposa de Fernando Reina Iglesias señaló que la ganadora de LCDLF México y el influencer peruano tendrían que tener los créditos principales en este programa: "La verdad es que, yo ¡yo!, no sé ustedes, yo que sí soy Team Infierno, yo le voy a todos, soy fan, pero yo soy Team Wencola".

Team Infierno estrena programa

Y para seguir echando leña al fuego, Galilea demeritó la labor que hicieron Poncho, 'El Halcón', Apio y Sergio dentro de La Casa de los Famosos México:"100 por ciento a mí me hubiera gustado que esto se llamara Wencola, yo no soy la productora ¿verdad? pero yo creo que el éxito real es de Wendy y Nicola", comentó la tapatía mientras sus compañeros Paul Stanley y Andrea Legarreta la apoyaban.

Y para cerrar su controversial opinión contra los integrantes del Team Infierno, Montijo mencionó: "Quitándonos los sentimientos, mis hermanos, el fanatismo, yo creo que tenemos para mucho de Wendy y Nicola". Cabe resaltar que durante una entrevista ante las cámaras de Hoy, Sergio Mayer envió un contundente mensaje a sus críticos:"Para los que dicen que no lo superamos, pues no lo vamos a superar, el éxito no se supera, se vive", expresó el exGaribaldi.

