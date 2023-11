¿Habrá reconciliación? Larisa Mendizábal confirma que se volvió muy cercana a Rodrigo Cachero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A más de dos meses de que surgiera el escándalo por la infidelidad que vivieron ambos, Larisa Mendizábal y Rodrigo Cachero decidieron apoyarse mutuamente para salir del duro bache que vivieron, Y es que como se sabe, el exactor de TV Azteca fue engañado por su aún esposa Adianez Hernández con Agusto Bravo, quien a su vez era novio de Larisa, su primera esposa.

En una reciente entrevista que dio al programa Ventaneando, la actriz que ha participado en el programa Lo que callamos las mujeres reveló la forma en que se enteró que su marido la estaba engañando con Adianez: "Rodrigo Cachero, el papá de mi hijo se da cuenta, entonces le habla a Augusto y le dice 'si no le dices tú a Larisa, le voy a decir yo', y ya me tuvieron que decir", contó la también intérprete de teatro.

l respecto de si Bravo sintió temor al contarle sobre esta situación, Mendizábal relató: "Supongo que para él también fue un shock que le llame Rodrigo y le diga 'i no le dices tú a Larisa, le voy a decir yo', entonces me lo soltó como pudo". Luego de esta difícil situación que enfrentaron Larisa y Cachero, quienes tienen un hijo en común, ahora se están apoyando incondicionalmente para salir avante de este momento complicado en sus vidas.

Estamos en contacto por teléfono por Whats, la verdad es que también para él ha sido muy difícil, de pronto desde el día 1 la verdad dijimos 'nadie nos va a entender como uno al otro en esta situación', y nos hemos tratado de apoyar", explicó la artista.

Mendizábal detalló que suele comunicarse con Rodrigo durante la madrugada cuando estaba pasando por una crisis: "De pronto yo estoy como mal a las 2 de la mañana y digo '¿a quién le hablo?', y le marco y lo despierto, y entonces él 'ya cálmate, cálmate', y luego él está mal 'estoy ansioso' y yo estoy bien, entonces bueno, cuando se puede estamos en contacto", explicó pero nunca habló sobre la posibilidad de una reconciliación.

Asimismo, Larisa confirmó ante las cámaras del programa de Pati Chapoy que ambos recurrieron a la ayuda psicológica para poder sobrellevar este difícil momento: "Sí (Rodrigo está yendo), de lo que me ha contado. También retomar ahorita la terapia ha sido de gran ayuda, no me queda de otra, o sea, uno va por la vida decidiendo si te quedas con el resentimiento, el enojo, el dolor, o tomarlo para crecer, y en eso estoy ahorita".

Finalmente, Larisa Mendizábal aseguró que Rodrigo Cachero, quien ahora trabaja en Televisa, ya inició el proceso de divorcio de Adianez Hernández, con quien estuvo 5 años casado y tuvo dos hijos: "Sí, me parece que están como en trámites, es lo único que sé, no te sé decir mucho de ellos", remató la guapa actriz mexicana.

Fuente: Tribuna