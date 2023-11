Ingrid Coronado interpone demanda contra Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar por casa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes, la famosa escritora y polémica presentadora de TV, Ingrid Coronado, recientemente acaba de sincerarse ante la prensa y ha interpuesto una demanda legal de manera formal y ante las autoridades requeridas en contra de Anna Ferro, la viuda del querido presentador de TV y actor de origen argentino, Fernando del Solar, debido a que no ha querido desalojar la casa del hoy difunto.

Como se sabe, desde que lamentablemente del Solar falleció el 30 de junio del 2022, la expresentadora de Music Battle y la viuda del difunto actor y conductor de origen Argentino, se han visto envueltas en una serie de dimes y diretes con respecto a la herencia que dejó Fernando, pues mientras que Ferro declara que la casa que compartieron era de él y se la dejó a ella, Coronado declara que esa vivienda con la muerte de del Solar esa casa debe pasar a ella.

Esto debido a que según refiere la presentadora de televisión, el inmueble es parte de un fideicomiso que formó con Del Solar para dejarle un patrimonio a sus hijos menores Luciano y Paolo. Aunque Coronado intentó llegar a un acuerdo verbal con Ferro, ahora la artista aseguró que tuvo que recurrir a las autoridades pertinentes para solucionar esta situación: "Avanzando, pero no puedo hablar del tema porque ya empezó… ya empezó el show y ya no puedo hablar de él, pero cuando termine les prometo que les traeré buenas noticias".

Ingrid y Anna. Internet

Sobre si pudo tener un acercamiento con la viuda del expresentador de Venga la Alegría antes de llegar a esta vía legal y tener que llegar a los juzgados, la también locutora manifestó: "No, nada, no hay nada… me encantaría tener diferentes noticias". No obstante, Coronado manifestó que ya iniciado el proceso, no descansará hasta llegar a las últimas consecuencias. “Sí, por supuesto, como lo he hecho con todos mis asuntos".

Finalmente, Ingrid descartó que por el momento su hijo mayor, Emiliano, atienda al llamado de su padre, Charly López, quien en días pasados externó su deseo de acercarse al joven para acabar con sus diferencias, señalando muy segura un: "No, no creo la verdad", afirmando que por ahora su primogénito no desea saber nada del hombre que le dio la vida, luego de la batalla legal que también mantiene con el exintegrante de Garibaldi por una casa que Coronado asegura le pertenece la mitad, mientras que el cantante dice que en su momento le pagó a su exesposa el dinero que le correspondía por el inmueble, pero perdió el documento que lo comprueba.

