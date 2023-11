Meghan Markle haría otro desplante a la Realeza: Haría esto en contra la familia de Harry

Comparta este artículo

Estados Unidos.- De nueva cuenta la tan polémica exactriz y exroyal, Meghan Markle, una vez más dio de que hablar, debido a que recientemente se ha dicho que ella habría realizado otro contundente desplante a los miembros de la Realeza, pues recientemente comenzaron a surgir rumores de que la esposa del Príncipe Harry ha tomado la decisión de sacar por completo de su vida y la de sus dos hijos, Archie y Lilibeth Diana, a la familia de su esposo, sin duda un rudo movimiento en su contra.

Como se sabe, los duques de Sussex tienen casi cuatro años alejados de todo lo que tengas que ver con la Corona británica, debido a que ambos decidieron mudarse a Estados Unidos para alejarse de todos, pero, los primeros tres años de su separación de la familia política de Harry, ambos se dedicaron a arremeter en contra de cada uno de los miembros, tachándolos de ser "racistas" y de haberlos hecho pasar un infierno en el tiempo que estuvieron bajo su techo y con sus normas.

Pero, tal parece que ahora, para Markle ya fue suficiente de estar ligada a la familia forjada bajo el mando de la Reina Isabel II, pues según el autor de libros sobre la monarquía, Omid Scobie, cuyo nuevo libro se titula Endgame, en el que habla sobre la monarquía británica, declaró que: "Muy temprano en el proceso (de escritura del libro), algunas de esas fuentes de Meghan en las que realmente me apoyé en los primeros años esta vez me dijeron: '¿Sabes qué? Ella no quiere tener nada que ver con eso'", dejando en claro que ella ya bloqueó de su vida a todos sus integrantes.

Pero, tal parece que mientras que la exactriz de Suites no quiere saber de la Realeza, en realidad para su esposo completamente diferente, dado a que según los informes que dio Omid, el hijo de Lady Di "todavía tiene asuntos pendientes en lo que respecta a sus batallas con la prensa. Su desafío será encontrar algo que equilibre eso para que podamos verlo trabajando en un espacio que no esté conectado a los lazos que lo unen del pasado".

De igual forma, señaló que: "Con Harry, hay una aceptación reticente de que así es su padre. Preferiría tener eso en su vida que cortarlo por completo. Por lo tanto, cuando hablan, a menudo es [Harry] quien se acerca. Y me sorprendió saber que incluso Meghan tiene algún tipo de correspondencia con Charles, enviándole fotos de los niños, aunque no están dirigidas directamente a a él. Entonces hay voluntad allí".

Finalmente, con respecto al Príncipe William, con respecto a todas estás polémicas, señala que: "Realmente sientes esto cuando hablas con la gente que trabaja en el palacio, que realmente consideran lo que Harry y Meghan, pero sobre todo Harry, dicen como un ruido irritante. Los sentimientos de este hombre ya no valen nada. Eso es algo típico de cualquier gran corporación. Sé que es diferente porque son familia. Pero, como sabemos desde hace mucho tiempo, el significado de familia es muy diferente para ellos".

