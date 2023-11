Paola Roja sonroja a todo Televisa con la íntima confesión de su pareja en 'Netas Divinas'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y muy querida presentadora, Paola Rojas, una vez más se encuentra en el centro del ojo público, debido a que entre risas consiguió el sonrojar a todo Televisa, debido a que recientemente, en pleno programa al aire de Netas Divinas, la también periodista hizo una íntima confesión sobre su vida privada con su actual pareja pareja, el empresario, Marcelo Imposti.

Como se sabe, la expresentadora de Al Aire con Paola Rojas, hace alrededor de unos cinco años que acaparó titulares y se vio envuelta en una serie de escándalos por su separación del exfutbolista, Luis Alberto Alves, mejor conocido como Zague, al ser causa de una infidelidad que se hizo pública. Por ese motivo es que desde ese momento, Rojas ha tratado por todos los medios de mantener su vida privada lo más oculta posible del ojo público y se ha concentrado en el bienestar de sus hijos.

Pero ahora, al finalmente haber encontrado un balance en su vida, esa felicidad consigo misma y que ha podido aclarar muchas cosas de ese terrible incidente que la siguió por casi un lustro, ha sido un poco más abierta con sus seguidores, y esto lo ha conseguido gracias a su participación como presentadora en el programa nocturno femenino que se transmite por Univisión, donde hablan de diferentes asuntos cotidianos con las verdades sin pelos en la lengua.

Paola Rojas. Internet

Uno de los temas que también se tocan es la sexualidad femenina, por lo que recientemente, cuando la jefas Ángela le cuestionó a Rojas que pensaba sobre la práctica del sexo tántrico, el cual no tiene como su objetivo principal el tener un orgasmo, sino de que es disfrutar la actividad sexual, las sensaciones y energía del cuerpo, la famosa presentadora dejó a sus compañeras, como Natalia Téllez y Galilea Montijo con la boca abierta.

Esto debido a que con una gran sonrisa, la reconocida exparticipante especial de ¿Quién es la Máscara?, declaró de manera contundente que: "Fíjate Ángela, que si algo me gusta de esa etapa de mi vida es vivir el sin prisa", haciendo que sus colegas mencionaran que "le gusta lento, dice", mientras que ella simplemente agregó: "Me gustaría decirte que me gustaría descubrirlo, pero ya lo descubrí", y entre risas aclaró que ella nunca ha acelerado nada en su vida y siempre le ha gustado sentir y disfrutar al máximo cada experiencia.

