Piqué habría engañado a Shakira con su propia amiga; ella sería la primera amante del español

Ciudad de México.- Aunque ya pasó más de 1 año desde que Shakira y Gerard Piqué decidieron terminar con su relación sentimental, luego de dos hijos en común Sasha y Milán, la polémica sigue girando a su alrededor. Aunque Clara Chía fue señalada como la amante del exfutbolista español, ahora ha salido que en realidad él engañó a su esposa con una de sus amigas más cercanas e íntimas.

De acuerdo con información recogida por Agencia México, se ha revelado que presuntamente la famosa entrenadora y coreógrafa Anna Kaiser, también tuvo qué ver en las infidelidades que el español cometió contra la estrella originaria de Barranquilla, Colombia. La paparazzi Adri Toval aseguró que Kaiser aprovechó la cercana relación de amistad que mantenía con la intérprete de La Loba por más de una década, para tener al menos un supuesto encuentro íntimo con el ahora empresario.

El engaño habría ocurrido mientras Shakira se preparaba para presentarse en el Super Bowl del 2020 al lado de Jennifer López: "Se dice que detrás de esos entrenamientos se escondía una profunda traición de parte de Anna que involucra a Gerard Piqué. Según nuestros informantes en Barcelona, dos testigos de una fiesta en un reservado y lujoso lugar como los que acostumbra a frecuentar Piqué, cuentan que esa noche estaban su grupo de amigos con varias mujeres tomando y divirtiéndose, y en ese grupo se encontraba la entrenadora de Shakira, Anna Kaiser", se informó en el programa Chisme No Like.

Los testigos aseguran que Piqué y Anna se besaron durante toda la noche sin importar que los demás testigos en la discoteca pertenecían al círculo de amistad de Shakira y Piqué".

Después de la noche de fiesta, Piqué y Anna presuntamente tuvieron un encuentro íntimo: "Todo esto sucedió al parecer a finales de enero de 2020, cuando Shakira celebró el cumpleaños de sus hijos y viajó a Miami para terminar de ensayar para la presentación del Super Bowl realizado el 2 de febrero". A pesar de que Toval refirió que hasta el momento se desconoce si Shakira se enteró de este engaño, lo que sí resulta evidente es que la cantante y la entrenadora ya no tienen ningún vínculo.

Pese a que nunca se dijo nada, Anna ya no comparte imágenes en Instagram con Shakira, y la cantante dijo en una entrevista para la revista Billboard dijo que tenía más de un año sin entrenar", resaltaron.

Por otra parte, al hablar del juicio que Shakira enfrentará el lunes en Barcelona tras ser señalada de defraudar a la Hacienda Española, en Chisme No Like se reveló que la galardonada con múltiples Latin Grammy contará con la declaración de una de sus exparejas para salir avante de este caso: "Llegará Antonio de la Rúa, porque es parte de la defensa de Shakira, es injusto, Antonio de la Rúa sabe que Shakira no residía en España como lo quieren hacer creer la Hacienda Española".

Finalmente, Adri Toval aseguró que por ahora Shakira sigue enfocada en su faceta musical, por lo que en breve tendrá un encuentro con sus seguidores a través de una gira, además de que prepara el lanzamiento de un nuevo disco. "Ya están empezando a crear los tickets porque están seguros de que va a ganar el juicio en Hacienda, así que se viene un tour, Shakira Tour 2024", expuso luego de que la misma colombiana revelara que está creando nueva música y planeando sus nuevos shows.

