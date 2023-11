Tiene cáncer: Tras 20 años vetado de Televisa, filtran terrible noticia de Carlos Villagrán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo en general se encuentra en shock ya que ha trascendido una triste noticia sobre el reconocido actor Carlos Villagrán. Resulta que desde hace algunas horas se filtró que el intérprete del entrañable 'Kiko' en el programa El Chavo del 8 estaría luchando contra una terrible enfermedad como es el cáncer, así lo informó la periodista Inés Moreno en su canal de YouTube.

La comunicadora detalló que el comediante y también productor incluso comenzó ya su tratamiento de quimios: "Me acabo de enterar de otra persona que está enfrentando el cáncer y quimioterapias, se trata de nada más y nada menos que de Carlos Villagrán, está enfrentando está enfermedad". No obstante, Moreno señaló que el artista ha recibido la noticia de la mejor forma. "Está tomando radioterapias, está bien, él sigue trabajando y parece que está enfrentando esto de buena manera".

La reportera de espectáculos que trabaja para Univisión incluso precisó que ha estado buscando al exactor de Televisa, empresa de la que fue vetado por 20 años, para conocer más detalles al respecto, pero por el momento no está dando entrevistas. "Una persona muy allegada me dice que también está enfrentando esta terrible enfermedad", dijo Inés pues una de las hijas de don Carlos también tuvo cáncer este 2023.

Como se recordará, en julio de este año Vanessa Villagrán reveló en sus redes sociales que había sido diagnosticada con cáncer, por lo que tomó quimioterapias: "Mi papá, Carlos Villagrán a distancia, diario me habla por teléfono, lloramos, pero está al 100%, al tanto de todo y hablando con doctores para que me ayuden". Sin embargo, en septiembre pasado, tanto Villagrán como su descendiente celebraron que Vanessa había superado el cáncer de mama tras haber cumplido con un proceso de quimioterapias.

Hija de Carlos Villagrán también se enfrentó al cáncer

Hasta el momento, ni don Carlos ni Vanessa, quien es muy activa en sus redes sociales, han querido salir a desmentir o confirmar esta noticia. Como se sabe, el exintegrante de Chespirito tiene décadas sin trabajar en la televisión mexicana, en especial en el Canal de Las Estrellas debido al problema que tuvo con don Roberto Gómez Bolaños. Él mismo ha contado que decidió salir de Televisa por problemas con el esposo de Florinda Meza.

Esto le ocasionó ser vetado de la televisora por el mismo dueño, el fallecido Emilio Azcárraga Milmo, y aunque tiempo después lo 'descongelaron', Villagrán por orgullo decidió no regresar. "Me llamó Adal Ramones para que fuera a su programa Otro rollo, y dijo que ya no estaba vetado y que le encantaría que fuera, pero le respondí que a partir de su llamada yo vetaba a Televisa otros 20 años", contó el histrión, de acuerdo a una entrevista retomada por TVNotas.

