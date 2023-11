Vivió infierno: Actriz de Televisa confiesa duro momento que sufrió y la hizo huir de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz Florencia de Saracho, quien es originaria del estado de Sonora, había tenido bastante preocupados a todos sus seguidores y fans debido a que hace un par de semanas anunció de forma repentina que abandonaba México por un motivo de inseguridad. Tras permanecer en silencio durante varios días, este viernes 17 de noviembre la famosa decidió contar qué ocurrió.

Cómo se recordará, la artista nacida en Hermosillo informó mediante sus redes sociales que ella y su familia se habían visto obligados a dejar el país porque se sintieron en peligro, pero no detalló qué les había ocurrido. En primer lugar, Florencia explicó que con este cambio tan drástico se ha estado dedicando 100 por ciento a sus hijos: "Todo muy bien, mis hijos están perfecto, mi esposo también... He disfrutado mucho con mis hijos, esto de alejarme de Instagram me ayudó mucho, aparte de que pues sí te quita mucho tiempo".

También detalló que en estos momentos ella, su esposo Santiago Aguirre e hijos están viviendo en Miami, Florida, donde pretenden despejarse del mal rato que pasaron: "Veníamos con toda la intención de distraer a los niños para que se les olvidara lo que ellos, no vivieron porque no lo vivieron, María sí estuvo pero ella no se dio cuenta". Al parecer, los hijos de Florencia no estuvieron presentes cuando sufrieron el percance que los hizo huir de México.

Pero lo que escucharon durante dos horas, me hubiera gustado que nunca se dieran cuenta, que no me hubieran escuchado, que no me vieran llorar, gritar y decir tantas cosas que bueno ya pasaron".

La actriz hermosillense Florencia de Saracho

Aunque la actriz de melodramas como Cuando me enamoro, Amor Bravío, La mujer del vendaval, A que no me dejas y Mañana será otro día no detalló qué le había pasado, muchos especulan que podría haber sufrido un robo en su casa: "Con qué ganas y con qué ánimos llegábamos aquí a distraerlos y que se les olvidara, y pues 'Tati' (su hijo mayor) sí se acuerda y todo, pero leve, nada grave gracias a Dios, yo soy la loca que no se le olvida".

Florencia también resaltó que debido a que el cambio aún es reciente, tanto ella como sus niños ven todo "muy diferente". Cabe resaltar que la prensa mexicana había especulado que la actriz abandonó tierras aztecas por la desaparición de su sobrino José Alfonso Morales Hurtado, de 25 años, quien desapareció el 15 de junio de 2023 en Agua Prieta, Sonora. La familia de De Saracho ofreció una recompensa por datos que ayudaran con su paradero pero hasta el momento no se sabe si ya apareció.

Crédito: Instagram @flordesaracho

Fuente: Tribuna