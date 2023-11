Adiós TV Azteca: Daniel Bisogno dejó 'Ventaneando' por supuestos problemas con Pati Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre del presentador Daniel Bisogno no ha dejado de estar en polémicas y controversias desde que en mayo pasado estuvo a punto de morir por una hemorragia interna, padecimiento que lo hizo estar en terapia intensiva durante varios días. Ahora ha salido a la luz que el también actor de 50 años podría estar metido en un problema con TV Azteca, que tendría qué ver directamente con su periodista Pati Chapoy.

Un supuesto exnovio de Bisogno ha estado dando fuertes declaraciones a Elisa Beristain y Javier Ceriani sobre cómo es el presentador fuera de cámaras e incluso lo ha acusado de usar drogas de diversos tipos, tanto en su vida diaria para trabajar. Aunque esto no ha sido confirmado, la expareja de Daniel hizo otra dura declaración en su contra pues lo acusó de supuestamente hablar pestes de Pati Chapoy, quien fue su mentora en Ventaneando y mayor impulsora de su carrera en el Ajusco.

Este chico, cuya identidad no fue revelada y solo se le identificó como Alejandro, expresó que el propio dueño de la televisora citó a 'El Muñeco' a una reunión en su oficina: "Daniel no estuvo en Ventaneando, ayer (jueves) fue citado por Ricardo Salinas Pliego y hoy no estuvo Bisogno en el programa". En tanto que los conductores de Chisme no Like señalaron que la razón por la que Daniel ha estado ausente de Ventaneando sería porque los ejecutivos de Azteca le habrían llamado la atención.

"Él menciona que Pati Chapoy es una vieja ridícula, que no debe de estar en televisión, se burla de ella, que es muy vieja", mencionó el informante, quien además mencionó que Bisogno también ha llegado ha hablar mal de Pedro Sola. Incluso el supuesto exnovio del conductor aseguró que 'El Muñe' ventiló que Ricardo Manjarrez sigue en Ventaneando "por lástima" ya que Pati no sabría cómo despedirlo. Alejandro también dejó en claro que si le llega a ocurrir algo luego de estas declaraciones, culpa directamente a Bisogno.

Cabe resaltar que el público de Ventaneando había estado especulando que en realidad Daniel salió del aire por sus recientes problemas de salud. Y es que hace unas semanas el exnovio de Andrea Escalona volvió a ser hospitalizado de urgencia porque tuvo una hemorragia interna y además se le reventó la vesícula, hecho que le valió estar en terapia media. Cabe resaltar que los comentarios hechos en Chisme no Like no han sido confirmados por Bisogno, por lo cual todo queda en calidad de especulación.

Fuente: Tribuna y YouTube Chisme no Like