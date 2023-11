Anahí es hospitalizada de emergencia en pleno concierto de RBD por severos problemas de salud

Sao Paulo, Brasil.- Todo parece indicar que los conciertos programados para el pasado viernes, 17 de noviembre, no salieron según como se esperaba. Por un lado, se encuentra el escándalo ocurrido durante el Eras Tour de Taylor Swift en Río de Janeiro, donde una fan colapsó poco antes de que diera comienzo el espectáculo de la cantautora; minutos más tarde se supo que la joven perdió la vida como producto de un intenso golpe de calor.

Prácticamente de manera paralela, los fanáticos brasileños de RBD recibían un duro golpe ¿la razón? Anahí interrumpió el show debido a graves problemas de salud, algo que sin duda escandalizó a más de uno, puesto la intérprete se ha mostrado sumamente comprometida con la gira, sobretodo si se toma en cuenta que apenas unos meses antes de que ésta comenzara, la actriz de Clase 406 sufrió un desgarre en el oído que la mandó al médico por algunas semanas.

Anahí explica a fans que dejará el concierto por problemas de salud

Créditos: Instagram @anahí

Es bajo este contexto que la intérprete de Sálvame reveló, antes de bajar del escenario, que se sentía sumamente mal por no darle a los seguidores, que se dieron cita en el estadio Allianz Parque, el show que habían estado esperando desde hace poco más de 15 años, pero se excusó revelando que sentía un dolor muy fuerte, por lo que había optado por anteponer su salud y descendió del escenario para reunirse con su esposo, Manuel Velasco, quien la acompañó en una ambulancia al hospital.

"Estoy con mucho dolor, realmente me siento muy mal por no darles lo que ustedes merece. No quería perderme esta noche, estar aquí con ustedes es lo más importante porque hemos esperado muchos años, pero tengo que irme", declaró Anahí antes de bajar del escenario.